Верховна Рада підтримала поправку, яка запроваджує штраф у 170 тисяч гривень за незаконне взяття людини на військовий облік. Пояснюємо, кого стосується нове покарання і що робити чоловіку, якщо він безпідставно опинився в реєстрі.

Військовий облік в Україні тепер захищатимуть додатковим покаранням - Верховна Рада підтримала поправку, яка запроваджує штраф у 170 тисяч гривень за незаконне взяття людини на військовий облік.

Проблема, яку має вирішити нововведення, цілком реальна. Трапляються ситуації, коли чоловік має належно оформлені документи про виключення з військового обліку, а згодом знову бачить себе в державному реєстрі як військовозобов'язаного. Людина, яку давно зняли з обліку, раптом отримує повістку, штраф або позначку про розшук у застосунку.

Саме за таке самовільне повернення громадянина до реєстру і встановлюють відповідальність. Парламент підтримав поправку, за якою незаконне взяття на військовий облік каратиметься штрафом у розмірі 170 тисяч гривень. Покарання стосується тих, хто вносить до реєстру недостовірні дані або ставить на облік особу без законних підстав, а не пересічного чоловіка.

Дані про військовозобов'язаних зберігаються в єдиному державному реєстрі «Оберіг». Перевірити, що саме записано про вас, можна через застосунок «Резерв+» або в територіальному центрі комплектування за місцем проживання. Якщо ви бачите статус «військовозобов'язаний», хоча маєте документ про виключення з обліку, це привід діяти, а не чекати повістки.

Що робити, якщо вас незаконно взяли на облік

Перший крок - зібрати документи, які підтверджують виключення з військового обліку. Це може бути довідка, витяг з наказу або запис у військово-обліковому документі. Далі зверніться до ТЦК, де вас ставили на облік, із письмовою заявою про виправлення даних. У заяві вкажіть, які саме відомості в реєстрі не відповідають дійсності, і додайте копії підтверджувальних документів.

Якщо в ТЦК відмовляють виправляти запис, такі дії можна оскаржити до вищого органу або в суді. Після ухвалення нової норми відповідальність за незаконне взяття на облік стає конкретною, і це додатковий аргумент вимагати виправлення даних у реєстрі.

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