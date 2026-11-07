ТЦК оштрафувало працівника хлібокомбінату на 17 000 гривень за повістку, яку йому так і не вручили, хоча він мав дійсне бронювання до 27 січня 2027 року.

Штраф від ТЦК можна скасувати в суді, і новий випадок це підтверджує. Заброньованого працівника хлібокомбінату ТЦК оштрафувало на 17 000 гривень за повістку, якої він навіть не отримував, але суд визнав дії ТЦК незаконними та повністю скасував штраф.

Про цей випадок повідомила ТСН. У червні 2026 року ТЦК сформував повістку про виклик чоловіка на 19 червня для уточнення даних. Водночас у військовозобов'язаного було дійсне бронювання від призову аж до 27 січня 2027 року, а свої військово-облікові дані він оновив ще влітку 2024 року.

Про існування повістки він дізнався лише 13 липня, коли в застосунку «Резерв+» з'явився статус «Вас розшукує ТЦК». Жодних рекомендованих листів або повісток за місцем роботи йому не вручали. Наступного дня чоловік сам прийшов до ТЦК розібратися, проте там одразу склали на нього протокол за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Що вирішив суд

Попри письмову заяву про неотримання виклику, 29 липня ТЦК виніс постанову про штраф у 17 000 гривень. Там наполягали, що діяли законно, посилаючись на постанову Кабміну № 560: мовляв, коли пошта повертає лист із позначкою про відсутність людини за адресою, це вважається належним повідомленням.

Розглянувши справу № 750/8517/26, Деснянський районний суд Чернігова виявив низку порушень. З'ясувалося, що запис про поштове відправлення з'явився ще 8 червня - за день до офіційного формування самої повістки. Сам опис вкладення не мав підпису поштаря, дати та відбитка штемпеля, а пошта не надала жодних доказів того, що телефонувала чоловіку чи залишала повідомлення в скриньці.

Крім того, ТЦК порушив строки складання протоколу: його оформили лише 14 липня замість передбачених законом 24 годин. Суд наголосив, що людина не може умисно порушити обов'язок, про який вона навіть не знала.

У результаті суд повністю задовольнив позов працівника, скасував штраф у 17 000 гривень та закрив провадження через відсутність складу правопорушення. З бюджету ТЦК на користь чоловіка стягнули 532,48 грн судового збору і 2 000 грн витрат на адвоката.

Що робити, якщо в «Резерв+» з'явився статус розшуку

Нагадаємо: push-сповіщення в застосунку «Резерв+» про відправлення поштових повісток мають лише інформаційний характер і не є офіційним врученням виклику. Тобто сам факт сповіщення не робить повістку врученою.

Якщо ви опинилися в схожій ситуації, зробіть кілька кроків:

збережіть скриншоти статусу в «Резерв+» та всі документи, що підтверджують бронювання або відстрочку;

подайте до ТЦК письмову заяву про те, що ви не отримували виклик, разом із доказами;

якщо штраф усе-таки виписали, оскаржуйте постанову до суду протягом 10 днів із моменту її отримання;

пам'ятайте: довести законність своїх дій має саме ТЦК, а не громадянин.

Після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в «Резерв+» має зникнути автоматично - зазвичай оновлення інформації займає близько чотирьох днів.

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