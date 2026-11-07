Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 8 по 14 листопада обіцяє стрімке потепління: якщо на початку тижня вдень буде лише +4°, то до суботи, 14 листопада, повітря прогріється до +16°.

Попередній прогноз погоди для харків'ян попереджав про нічні заморозки, проте новий тиждень принесе суттєве потепління. За оновленими даними, вдень температура підніметься з +4° до +16°, хоча на початку тижня вночі ще можливі мінусові позначки.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 8 по 14 листопада денні температури у Харківській області коливатимуться від +4° до +16°, поступово зростаючи до кінця періоду.

У неділю, 8 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Удень повітря прогріється лише до +4°, а вночі похолодає до -2°.

Понеділок, 9 листопада, також принесе мінливу хмарність і без опадів. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до +6°, а вночі опускатимуться до 0°.

У вівторок, 10 листопада, небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не передбачається. Вдень температура утримається на позначці +6°, вночі ж потеплішає до +3°.

Середа, 11 листопада, пройде за хмарної з проясненнями погоди, без опадів. Денна температура залишиться на рівні +6°, нічна опуститься до +1°.

У четвер, 12 листопада, хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень усе так само +6°, а вночі стане тепліше - до +4°.

У п'ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують опади на тлі хмарної з проясненнями погоди. Повітря вдень прогріється до +11°, вночі ж температура триматиметься на позначці +5°.

Субота, 14 листопада, стане найтеплішим днем тижня: хмарно з проясненнями, можливі опади. Вдень очікується до +16°, а вночі - до +11°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 14 листопада, коли вдень повітря прогріється до +16°, а найпрохолодніше буде на його початку - у неділю, 8 листопада, із денною позначкою +4°. Перепад температур за тиждень сягне 12°, а опади синоптики прогнозують у п'ятницю й суботу, 13 та 14 листопада.

Через таке різке потепління варто стежити за самопочуттям і одягатися по погоді: на початку тижня, коли вночі можливі заморозки, не варто нехтувати теплим одягом, особливо людям похилого віку. А вже у п'ятницю та суботу, коли прогнозують опади, краще мати при собі парасольку і бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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