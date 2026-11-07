В Україні пропонують змінити систему адміністративних штрафів і прив'язати їх розмір до доходів та майна порушника. Заможні громадяни платитимуть значно більше, ніж люди з невеликими статками.

Штрафи в Україні уже виписують на тисячі гривень, а тепер їх пропонують збільшити одразу в чотири рази й прив'язати розмір стягнення до доходів та майна порушника.

Про це повідомляють «Економічні новини». Задум полягає в тому, щоб кардинально змінити систему адміністративних штрафів. Заможні порушники мають платити значно більше, ніж люди з невисокими доходами.

Що саме пропонують змінити

Ідеться про перегляд розмірів стягнень за адміністративні правопорушення. Суми хочуть збільшити до 4 разів, а для визначення розміру штрафу перевірятимуть доходи та майно порушника.

Такий підхід працює за принципом «хто більше має - той більше платить». Для людини з високими статками нинішній штраф часто не є стримувальним чинником, тоді як для громадян із невеликим доходом навіть мінімальна сума відчутна.

Як це позначиться на водіях і звичайних громадянах

Найчастіше зі штрафами стикаються саме водії: за перевищення швидкості, порушення правил паркування чи проїзд на заборонний сигнал. Якщо розмір стягнення прив'яжуть до доходу, для заможних водіїв сума зросте суттєво, а для людей із мінімальними доходами вона може лишитися на нинішньому рівні або змінитися незначно.

Водночас поки що йдеться саме про пропозицію. Рішення остаточно не ухвалене, деталі механізму - які доходи брати до уваги, як перевірятимуть майно і хто відповідатиме за розрахунок - у матеріалі не розкриті.

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