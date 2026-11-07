У застосунку «Резерв+» попередили про можливі перебої в роботі 7 листопада. Розповідаємо, що робити чоловікам, якщо додаток не працює, та як оновити дані військового обліку.

Військовий облік у «Резерв+» знову в центрі уваги - у застосунку попередили про можливі перебої в роботі 7 листопада. Чоловікам радять заздалегідь подбати про оновлення даних, щоб не залишитися без доступу до свого військово-облікового документа.

«Резерв+» - це офіційний застосунок Міністерства оборони України для військового обліку. Через нього чоловіки віком від 18 до 60 років можуть оновити свої дані онлайн, не відвідуючи територіальний центр комплектування (ТЦК). У застосунку можна змінити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання, а також згенерувати електронний військово-обліковий документ із QR-кодом.

Що означає статус у «Резерв+»

Після входу в застосунок чоловік бачить свій статус військового обліку. Найпоширеніші варіанти - «На обліку», «У розшуку», «Знято з обліку» та «Виключено з обліку». Статус «На обліку» означає, що дані актуальні й жодних проблем немає. Якщо ж з'явився статус «У розшуку», це сигнал, що ТЦК не може знайти людину - найчастіше через те, що вона не оновила дані або не з'явилася за повісткою.

Зняти статус «У розшуку» онлайн не можна. Для цього потрібно особисто звернутися до ТЦК за місцем перебування, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та військово-обліковий документ. Після уточнення даних статус змінюють на «На обліку».

Як оновити дані та оформити відстрочку

Оновити дані можна безпосередньо в застосунку: достатньо авторизуватися за допомогою BankID або «Дія.Підпис» і внести актуальну інформацію. Відстрочку від мобілізації також можна перевірити в «Резерв+» - у розділі зі статусом відображається, чи діє вона наразі. Для більшості категорій відстрочка продовжується автоматично, але якщо її скасували, потрібно звертатися до ТЦК із документами, що підтверджують право на неї.

Які штрафи загрожують

За порушення правил військового обліку передбачені штрафи. Для громадян сума становить від 17 000 до 25 500 гривень, для посадових осіб - від 34 000 до 59 500 гривень. За повторне порушення протягом року штраф для громадян зростає до 25 500 - 34 000 гривень. Тому оновлення даних у «Резерв+» - це не лише зручність, а й спосіб уникнути значних витрат.

Що робити, якщо застосунок не працює

Якщо 7 листопада «Резерв+» не відкривається або працює з перебоями, не варто панікувати. Дані військового обліку зберігаються в реєстрі «Оберіг», і тимчасовий збій застосунку на них не впливає. Спробуйте оновити застосунок до останньої версії, перевірити з'єднання з інтернетом або зайти пізніше. Якщо потрібно терміново підтвердити дані, можна звернутися до ТЦК особисто або скористатися порталом «Дія».

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