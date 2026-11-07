Мобільний інтернет в Україні знову в центрі уваги АМКУ після скарг абонентів на падіння швидкості - антимонопольники пояснили, як працює "безліміт" насправді і що робити, коли інтернет раптом стає повільним.

Купили тариф з "безлімітним" інтернетом, а швидкість впала - така ситуація знайома багатьом українцям. Антимонопольний комітет України (АМКУ) роз'яснив: слово "безліміт" у назві тарифу стосується обсягу трафіку, а не швидкості з'єднання. Тобто оператор дає скільки завгодно гігабайтів, але не гарантує, що вони завантажуватимуться на максимальній швидкості.

Що означає "безлімітний" на практиці

Головна вимога комітету - оператори зобов'язані повідомляти абонентів про зниження швидкості. Якщо в умовах тарифу передбачено, що після використання певного обсягу трафіку швидкість зменшується, компанія має заздалегідь і чітко про це попередити. Замовчувати такі обмеження заборонено - це вводить споживача в оману.

Безлімітний інтернет не завжди означає необмежену швидкість. Абоненти можуть придбати тариф із безлімітним доступом до мережі, однак після вичерпання певного ліміту трафіку з'єднання може бути сповільнене. Такі умови допустимі, але лише якщо вони прописані відкрито і абонент про них знає до покупки.

На що має право абонент

АМКУ наголошує: інформація про всі обмеження швидкості має бути надана до укладення договору або підключення послуги. Якщо оператор приховує, що швидкість впаде після певного обсягу гігабайтів, споживач має право звертатися зі скаргою. Комітет розглядає такі звернення як порушення законодавства про захист економічної конкуренції та прав споживачів.

Що робити, якщо швидкість впала

Перевірте офіційний опис свого тарифу на сайті оператора - чи вказано там зниження швидкості після певного трафіку.

Якщо обмеження не було озвучене заздалегідь, зафіксуйте проблему: зробіть скриншоти швидкості на різних сервісах.

Зверніться до оператора з офіційною претензією через контакт-центр або застосунок, посилаючись на роз'яснення АМКУ.

Якщо відповідь не задовольнила - подайте скаргу до Антимонопольного комітету України з описом ситуації та доказом.

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