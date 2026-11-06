Міноборони чітко пояснило, на що мають право представники територіальних центрів комплектування під час воєнного стану, а також яка відповідальність загрожує за перешкоджання їхній роботі.

Військовий облік в Україні змінився під час воєнного стану, і тепер чоловікам важливо розуміти, що саме мають право робити представники ТЦК, а де межі їхніх повноважень. Міністерство оборони України опублікувало офіційне роз'яснення з цього приводу.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є органами військового управління. Їхня головна функція - вести військовий облік, проводити призов під час мобілізації та комплектувати військо, пояснили у відомстві.

Що мають право робити представники ТЦК

Згідно з роз'ясненням Міноборони, ТЦК та СП ведуть військовий облік громадян, проводять заходи оповіщення та організовують направлення громадян на медичний огляд. До їхніх завдань також входить організація соціального і правового захисту військовослужбовців та ветеранів.

Уповноважені представники ТЦК мають право вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи у встановленому законом порядку. Під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Діяльність ТЦК захищена кримінальним законодавством, а умисне перешкоджання їхній роботі тягне за собою відповідальність. Умисне блокування транспорту чи доступу до приміщень, фізичне втручання в роботу або поширення інформації про місця перевірок може кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу України.

За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо такі дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання зростає до 15 років позбавлення волі.

Які обов'язки має військовозобов'язаний

Призовники та військовозобов'язані повинні дотримуватися правил військового обліку, повідомляти ТЦК про зміну особистих даних та прибувати за викликом. Зокрема, про зміну місця проживання, сімейного стану, місця роботи чи освіти потрібно повідомляти у встановлені строки.

Як оскаржити дії ТЦК

У разі незгоди з діями представників ТЦК громадяни мають право оскаржити їх. Це можна зробити в суді, за підпорядкованістю, або звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тобто якщо ви вважаєте, що повістку вручили з порушенням або вимагали документи незаконно, механізм захисту передбачений законодавством.

Відомство також поінформувало, що автоматичне продовження дозволяє зберегти чинність понад 90% відстрочок від мобілізації без необхідності повторно подавати документи.

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