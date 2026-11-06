Монетизація субсидії означає, що допомогу на комуналку домогосподарство отримує живими грошима на свій рахунок або через Укрпошту, а рахунки оплачує самостійно. Окремого «залишку» невикористаних коштів після опалювального сезону правила вже не передбачають.

Перерахунок субсидій на комуналку у листопаді змушує отримувачів уважніше стежити за рахунком. Адже допомога надходить людям живими грошима, і частина родин досі чекає, що наприкінці опалювального сезону їм повернуть якийсь «залишок». Насправді такої окремої виплати чинні правила вже не передбачають.

Монетизація субсидії означає, що допомогу на комунальні послуги домогосподарство отримує грошима на власний рахунок у банку або через Укрпошту, а рахунки за газ, світло й воду оплачує самостійно. Така форма стала єдиною з травня 2021 року, коли постанова Кабміну №420 від 14 квітня 2021 року перевела всіх отримувачів на грошові виплати.

До того частина людей мала безготівкову форму: Ощадбанк перераховував субсидію напряму постачальникам послуг. Невикористані суми, обліковані станом на 1 червня, банк зараховував потім на рахунок отримувача. Саме звідси виникла звичка чекати «залишок» після сезону. Нині таких нарахувань більше не утворюється, бо вся сума від початку потрапляє людині.

Хто має право отримувати субсидію грошима

Окремої заяви саме на монетизацію не потрібно: якщо допомогу призначили чи автоматично перерахували, гроші приходять тим самим способом. Щоб виплата надходила без перерв, домогосподарство має відповідати кільком умовам:

субсидію призначено або перераховано Пенсійним фондом на поточний період;

у заяві чи пенсійній справі вказано чинний рахунок у банку або відділення Укрпошти;

немає простроченого понад 3 місяці боргу за комуналку, більшого за 680 грн, або на нього укладено договір реструктуризації;

про зміну складу сім'ї, майнового стану чи надавача послуг повідомлено ПФУ протягом 30 днів.

Гроші не отримують ті, кому у призначенні відмовили через доходи, майно, депозити чи борг. Не буде виплати й за «нульової» субсидії 0,00 грн, коли обов'язковий платіж родини перевищує вартість послуг у межах норм. Право на допомогу при цьому зберігається, і взимку сума може стати ненульовою.

Коли надходять гроші та як рахують суму

Субсидію призначають окремо на опалювальний період з 1 жовтня до 30 квітня та неопалювальний з 1 травня до 30 вересня. Складова на опалення чинна з 16 жовтня до 15 квітня включно, тому у квітні її рахують лише за перші 15 днів. Через це травнева виплата помітно менша за березневу, і це не помилка.

Кошти виплачують наступного місяця після того, за який їх нараховано. Отже, гроші за жовтень 2026 року надходять у листопаді, а за квітень 2027 року - у травні. Якщо тариф змінюється, субсидію перераховують без заяви. Двічі на рік, у березні та серпні, ПФУ переглядає розмір, якщо дохід родини змінився більш ніж на 50%.

Банк чи пошта, і як змінити реквізити

Найшвидший спосіб - зарахування на поточний рахунок в уповноваженому банку. Рахунок має бути відкритий саме на заявника, адже переказ на картку родича не допускається. Пенсіонери отримують субсидію разом із пенсією на той самий рахунок. Ті, кому пенсію приносить листоноша, отримують субсидію через Укрпошту.

Змінити банк чи перейти з пошти на картку можна заявою до Пенсійного фонду через вебпортал, у сервісному центрі або поштою. До заяви додають реквізити рахунку з IBAN, а нові реквізити застосують до найближчої виплати після опрацювання.

Житлова субсидія не входить до оподатковуваного доходу згідно з підпунктом 165.1.1 Податкового кодексу, тож із неї не утримують ПДФО та військовий збір. Повернути гроші доведеться, лише якщо субсидію переплатили через приховані доходи чи недостовірні дані. Ощадливе споживання підставою для повернення не є.

Що робити, якщо кошти не надійшли

Затримка зазвичай пов'язана з реквізитами, перерахунком або рішенням про відмову. Алгоритм такий: перевірте в електронному кабінеті ПФУ, чи є рішення про призначення і яка сума нарахована; звірте реквізити рахунку; попросіть у надавачів довідку про відсутність боргу або укладіть договір реструктуризації. За відсутності кабінету можна зателефонувати на гарячу лінію ПФУ 0 800 503 753.

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