Пенсійний фонд пояснив, через що сума у платіжці за комунальні послуги майже не змінюється навіть після призначення субсидії. Розрахунок допомоги має кілька нюансів, які впливають на кінцеву суму рахунку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні змушує людей уважніше вдивлятися у платіжки, тож багатьом отримувачам субсидії незрозуміло, чому рахунок за житлово-комунальні послуги після призначення допомоги майже не зменшився. У Пенсійному фонді пояснили: це не обов'язково означає, що гроші нарахували неправильно або вони не дійшли до отримувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду.

Субсидія не покриває всі витрати автоматично

Головне, що варто зрозуміти: житлова субсидія не компенсує всі витрати на комунальні послуги. Держава покриває лише частину витрат домогосподарства у межах встановлених правил, а решту споживач оплачує з власної кишені.

Розмір допомоги розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. Враховують доходи сім'ї, кількість її членів, обов'язковий платіж та вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів споживання.

Тому навіть після призначення субсидії частину рахунків доводиться оплачувати самостійно. Якщо очікувана допомога була більшою, ніж фактично призначена, різницю видно вже у першій платіжці.

Доходи визначають розмір допомоги

Чим вищі доходи домогосподарства, тим більша частка обов'язкової оплати комунальних послуг і тим менша субсидія. Під час розрахунку враховують доходи за певний, визначений законодавством період, тож навіть якщо фінансовий стан сім'ї погіршився зараз, це не одразу відобразиться на сумі допомоги.

Соціальні нормативи і перевитрата

Субсидію обраховують не на будь-який обсяг використаних ресурсів, а лише в межах встановлених соціальних нормативів. Якщо домогосподарство споживає більше електроенергії, газу, води чи тепла, ніж передбачено для розрахунку, надлишок доведеться оплачувати за власний кошт.

Наприклад, якщо витрати на електроенергію або газ виявилися більшими за обсяг, який врахували під час розрахунку субсидії, загальна сума платіжки може лишитися значною навіть за наявності допомоги.

Зростання тарифів і опалювальний сезон

Рахунок може збільшитися навіть за наявності субсидії, якщо домогосподарство використало більше послуг або змінилася їхня вартість. Особливо це помітно під час опалювального сезону, коли до звичних витрат додається опалення.

Субсидія зменшує фінансове навантаження, але не завжди повністю компенсує збільшення рахунків. Іноді допомога справді становить лише кілька сотень гривень - через рівень доходів сім'ї, розмір обов'язкового платежу та суму витрат, які врахували під час розрахунку.

Що робити, якщо субсидія «не відчувається»

Якщо здається, що допомогу нарахували неправильно або замало, варто перевірити кілька моментів. По-перше, звірити фактичний обсяг споживання із соціальними нормативами: усе, що перевищує їх, оплачується самостійно. По-друге, переглянути доходи за розрахунковий період, адже саме вони визначають обов'язковий платіж.

Перевірити стан свого особового рахунку та розмір призначеної субсидії можна у Пенсійному фонді - через портал електронних послуг ПФУ, за телефоном контакт-центру або у сервісному центрі фонду за місцем проживання.

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