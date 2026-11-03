Пенсионный фонд объяснил, из-за чего сумма в платежке за коммунальные услуги почти не меняется даже после назначения субсидии. Расчет помощи имеет несколько нюансов, влияющих на конечную сумму счета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине заставляет людей внимательнее вглядываться в платежки, поэтому многим получателям субсидии непонятно, почему счет за жилищно-коммунальные услуги после назначения помощи почти не уменьшился. В Пенсионном фонде объяснили: это не обязательно значит, что деньги начислили неправильно или они не дошли до получателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда.

Субсидия не покрывает все расходы автоматически

Главное, что стоит понять: жилищная субсидия не компенсирует все расходы на коммунальные услуги. Государство покрывает лишь часть расходов домохозяйства в пределах установленных правил, а остальное потребитель оплачивает из собственного кармана.

Размер помощи рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. Учитывают доходы семьи, количество ее членов, обязательный платеж и стоимость коммунальных услуг в пределах социальных нормативов потребления.

Поэтому даже после назначения субсидии часть счетов приходится оплачивать самостоятельно. Если ожидаемая помощь была больше, чем фактически назначенная, разницу видно уже в первой платежке.

Доходы определяют размер помощи

Чем выше доходы домохозяйства, тем больше доля обязательной оплаты коммунальных услуг и тем меньше субсидия. При расчете учитывают доходы за определенный, установленный законодательством период, поэтому даже если финансовое состояние семьи ухудшилось сейчас, это не сразу отразится на сумме помощи.

Социальные нормативы и перерасход

Субсидию рассчитывают не на любой объем использованных ресурсов, а лишь в пределах установленных социальных нормативов. Если домохозяйство потребляет больше электроэнергии, газа, воды или тепла, чем предусмотрено для расчета, излишек придется оплачивать за свой счет.

Например, если расходы на электроэнергию или газ оказались больше объема, который учли при расчете субсидии, общая сумма платежки может остаться значительной даже при наличии помощи.

Рост тарифов и отопительный сезон

Счет может увеличиться даже при наличии субсидии, если домохозяйство использовало больше услуг или изменилась их стоимость. Особенно это заметно во время отопительного сезона, когда к привычным расходам добавляется отопление.

Субсидия уменьшает финансовую нагрузку, но не всегда полностью компенсирует увеличение счетов. Иногда помощь действительно составляет лишь несколько сотен гривен - из-за уровня доходов семьи, размера обязательного платежа и суммы расходов, которые учли при расчете.

Что делать, если субсидия «не ощущается»

Если кажется, что помощь начислили неправильно или мало, стоит проверить несколько моментов. Во-первых, сверить фактический объем потребления с социальными нормативами: все, что превышает их, оплачивается самостоятельно. Во-вторых, просмотреть доходы за расчетный период, ведь именно они определяют обязательный платеж.

Проверить состояние своего лицевого счета и размер назначенной субсидии можно в Пенсионном фонде - через портал электронных услуг ПФУ, по телефону контакт-центра или в сервисном центре фонда по месту проживания.

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