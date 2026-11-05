У Мінінфраструктури пояснили, чому програму безкоштовних поїздок не відновлюють і що чекає на ціни за квитки в далекому сполученні та на «Інтерсіті».

Тарифи в Україні цієї осені змінюються для багатьох послуг, однак на залізниці низка цін залишиться замороженою. Програму безкоштовних квитків «УЗ-3000», за якою торік українці могли проїхати до 3000 кілометрів безкоштовно, на майбутню зиму не відновлюватимуть.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Шемаєва в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Що буде з тарифами на пасажирські поїзди

Під час дії воєнного стану «Укрзалізниці» заборонено піднімати соціальні пасажирські тарифи - тобто ціни на проїзд у плацкартних і купейних вагонах. Про це раніше наголошував СЕО компанії Олександр Перцовський.

Натомість у преміальному сегменті тарифи вже лібералізовано: йдеться про перший клас поїздів «Інтерсіті» та міжнародні напрямки, які, за словами залізничників, є прибутковими.

У Мінінфраструктури зазначають, що готові опрацьовувати питання коригування цін у разі надання відповідних розрахунків. «Готові розглядати обґрунтовані пропозиції індексації в далекому сполученні, щоб не переобтяжувати ані державний бюджет, ані вантажовідправників», - зазначив Шемаєв.

Окремо заступник міністра додав, що в приміському сегменті частину поїздів для оптимізації витрат замінюють регіональними, а місцева влада вже погодила помірну індексацію тарифів.

Чому «УЗ-3000» не повернуть

Торішня ініціатива дозволила компанії дозаповнити вагони в низький сезон, розвантажити найбільш пікові періоди та залучити понад 100 тисяч нових користувачів до мобільного застосунку «Укрзалізниці». Обсяг у 3000 кілометрів відповідав довжині найтривалішого маршруту Україною в обидві сторони - від Запоріжжя до Ужгорода.

Втім, на майбутній зимовий період відновлювати програму наразі не планують. «Наразі планів щодо її продовження немає, оскільки цієї зими фокусуємось на безпеці перевезень», - наголосив заступник міністра.

Що це означає для пасажирів

Практично для подорожувальників це такі наслідки: квитки у плацкарт і купе залишаться за чинними соціальними тарифами без подорожчання; перший клас «Інтерсіті» та міжнародні поїзди можуть дорожчати, оскільки їхні тарифи вже лібералізовані; а розраховувати на повторення безкоштовних поїздок у низький сезон цієї зими не варто.

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