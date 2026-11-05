Кредити на житло за програмою «єОселя» обходяться дорожче, ніж здається покупцям: крім першого внеску доводиться оплачувати банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса, страхування, а іноді й пенсійний збір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані платформи ЛУН.
ЛУН спільно з Національним банком України порахували середній перший внесок за програмою для купівлі найдешевшої квартири на первинному ринку в різних містах. Найбільшу суму треба накопичити у Львові - 904 тис. гривень.
У Києві показник становить 750 тис. гривень, в Ужгороді - 697 тис. гривень, у Вінниці - 660 тис. гривень, у Рівному - 545 тис. гривень. У Чернівцях потрібно 489 тис. гривень, у Тернополі - 476 тис. гривень, в Одесі - 449 тис. гривень, у Житомирі - 428 тис. гривень, у Кропивницькому - 406 тис. гривень.
За що доведеться доплатити
У Дніпрі внесок становить 399 тис. гривень, в Івано-Франківську - 395 тис. гривень, у Луцьку - 383 тис. гривень, у Полтаві - 365 тис. гривень, у Хмельницькому - 363 тис. гривень, у Черкасах - 352 тис. гривень, у Чернігові - 315 тис. гривень.
Найменші суми потрібні в Сумах (234 тис. гривень), Харкові (230 тис. гривень), Миколаєві (185 тис. гривень) та Запоріжжі (174 тис. гривень). Різниця між найбільшим і найменшим внеском перевищує п'ять разів.
Перший внесок - не єдина витрата. Для прикладу аналітики взяли квартиру за 2,5 млн гривень із внеском 20%. Власних коштів знадобиться 500 тис. гривень, а решту 2 млн гривень покриє іпотека.
Додаткові платежі такі: банківська комісія - 1% від суми кредиту (20 тис. гривень); пенсійний збір - 1% від вартості житла (25 тис. гривень); оцінка нерухомості - 3-5 тис. гривень; нотаріус - 12-15 тис. гривень; страхування майна за тарифом 0,25% - 6 250 гривень на рік.
На вторинному ринку додається ще держмито 1% від вартості житла - 25 тис. гривень. Загалом на старті разом із внеском потрібно 541 250 - 546 250 гривень, а з пенсійним збором сума зростає до 566 250 - 571 250 гривень.
Хто може заощадити
Покупці, які купують житло вперше, мають право на звільнення від пенсійного збору - для цього потрібне документальне підтвердження відсутності іншого житла у власності. Отже, до внеску в 500 тис. гривень доведеться додатково підготувати від 41 до 96 тис. гривень залежно від банку та умов угоди.
Раніше Politeka повідомляла, скільки років оренди коштує власне житло у містах України.