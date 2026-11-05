При оформленні іпотеки за програмою «єОселя», крім першого внеску, покупець сплачує банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса та страхування. Розбираємо, які суми доведеться підготувати понад внесок.

Кредити на житло за програмою «єОселя» обходяться дорожче, ніж здається покупцям: крім першого внеску доводиться оплачувати банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса, страхування, а іноді й пенсійний збір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані платформи ЛУН.

ЛУН спільно з Національним банком України порахували середній перший внесок за програмою для купівлі найдешевшої квартири на первинному ринку в різних містах. Найбільшу суму треба накопичити у Львові - 904 тис. гривень.

У Києві показник становить 750 тис. гривень, в Ужгороді - 697 тис. гривень, у Вінниці - 660 тис. гривень, у Рівному - 545 тис. гривень. У Чернівцях потрібно 489 тис. гривень, у Тернополі - 476 тис. гривень, в Одесі - 449 тис. гривень, у Житомирі - 428 тис. гривень, у Кропивницькому - 406 тис. гривень.

За що доведеться доплатити

У Дніпрі внесок становить 399 тис. гривень, в Івано-Франківську - 395 тис. гривень, у Луцьку - 383 тис. гривень, у Полтаві - 365 тис. гривень, у Хмельницькому - 363 тис. гривень, у Черкасах - 352 тис. гривень, у Чернігові - 315 тис. гривень.

Найменші суми потрібні в Сумах (234 тис. гривень), Харкові (230 тис. гривень), Миколаєві (185 тис. гривень) та Запоріжжі (174 тис. гривень). Різниця між найбільшим і найменшим внеском перевищує п'ять разів.

Перший внесок - не єдина витрата. Для прикладу аналітики взяли квартиру за 2,5 млн гривень із внеском 20%. Власних коштів знадобиться 500 тис. гривень, а решту 2 млн гривень покриє іпотека.

Додаткові платежі такі: банківська комісія - 1% від суми кредиту (20 тис. гривень); пенсійний збір - 1% від вартості житла (25 тис. гривень); оцінка нерухомості - 3-5 тис. гривень; нотаріус - 12-15 тис. гривень; страхування майна за тарифом 0,25% - 6 250 гривень на рік.

На вторинному ринку додається ще держмито 1% від вартості житла - 25 тис. гривень. Загалом на старті разом із внеском потрібно 541 250 - 546 250 гривень, а з пенсійним збором сума зростає до 566 250 - 571 250 гривень.

Хто може заощадити

Покупці, які купують житло вперше, мають право на звільнення від пенсійного збору - для цього потрібне документальне підтвердження відсутності іншого житла у власності. Отже, до внеску в 500 тис. гривень доведеться додатково підготувати від 41 до 96 тис. гривень залежно від банку та умов угоди.

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