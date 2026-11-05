В Мининфраструктуры объяснили, почему программу бесплатных поездок не возобновляют и что ждет цены на билеты в дальнем сообщении и на «Интерсити».

Тарифы в Украине этой осенью меняются для многих услуг, однако на железной дороге ряд цен останется замороженным. Программу бесплатных билетов «УЗ-3000», по которой в прошлом году украинцы могли проехать до 3000 километров бесплатно, на будущую зиму возобновлять не будут.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Владимир Шемаева в интервью Forbes Ukraine.

Что будет с тарифами на пассажирские поезда

Во время действия военного положения «Укрзализныце» запрещено поднимать социальные пассажирские тарифы - то есть цены на проезд в плацкартных и купейных вагонах. Об этом ранее подчеркивал СЕО компании Александр Перцовский.

Зато в премиальном сегменте тарифы уже либерализованы: речь идет о первом классе поездов «Интерсити» и международных направлениях, которые, по словам железнодорожников, являются прибыльными.

В Мининфраструктуры отмечают, что готовы прорабатывать вопрос корректировки цен в случае предоставления соответствующих расчетов. «Готовы рассматривать обоснованные предложения индексации в дальнем сообщении, чтобы не перегружать ни государственный бюджет, ни грузоотправителей», - отметил Шемаев.

Отдельно замминистра добавил, что в пригородном сегменте часть поездов для оптимизации расходов заменяют региональными, а местные власти уже согласовали умеренную индексацию тарифов.

Почему «УЗ-3000» не вернут

Прошлогодняя инициатива позволила компании дозаполнить вагоны в низкий сезон, разгрузить самые пиковые периоды и привлечь более 100 тысяч новых пользователей в мобильное приложение «Укрзализныци». Объем в 3000 километров соответствовал длине самого длительного маршрута по Украине в обе стороны - от Запорожья до Ужгорода.

Впрочем, на будущий зимний период возобновлять программу пока не планируют. «На данный момент планов по ее продлению нет, поскольку этой зимой фокусируемся на безопасности перевозок», - подчеркнул заместитель министра.

Что это значит для пассажиров

Практически для путешественников это такие последствия: билеты в плацкарт и купе останутся по действующим социальным тарифам без удорожания; первый класс «Интерсити» и международные поезда могут дорожать, поскольку их тарифы уже либерализованы; а рассчитывать на повторение бесплатных поездок в низкий сезон этой зимой не стоит.

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