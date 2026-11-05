На Кольцевой дороге в Киеве ориентировочно на 10 дней ограничат движение транспорта в направлении Борщаговки из-за прокладки резервной теплосети на Теремках. Для водителей обустроили двухполосный объезд, тогда как движение в противоположном направлении останется без изменений.

Ограничение движения в Киеве на Кольцевой дороге продлится примерно 10 дней - столько времени понадобится на прокладку резервной теплосети на Теремках. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, временные неудобства коснутся водителей, которые движутся в направлении Борщаговки.

Где именно ограничат движение и как будет работать объезд

Временные ограничения будут действовать на Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до жилого массива Борщаговка. Для проезда транспорта обустроили объездную дорогу с двумя полосами движения, которая проходит параллельно Кольцевой дороге по улице Лятошинского.

Важно, что движение в направлении Одесской площади транспорт продолжит без каких-либо ограничений - изменения затронут только одно направление. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании поездок, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Зачем на Теремках строят резервную теплосеть

Причина ограничений - прокладка резервной теплосети, которая должна повысить устойчивость теплоснабжения жилого массива Теремки во время российских атак на энергетическую инфраструктуру. Как пояснил исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, новая сеть станет резервным источником тепла на случай повреждения основной системы.

Сейчас Теремки получают тепло от системы, связанной с ТЭЦ-5, тогда как в соседнем тепловом районе работает отдельная котельная с резервом мощности. Новая теплосеть соединит эти системы, чтобы в случае аварии тепло можно было частично передавать из одного района в другой.

По предварительным данным городских властей, резервная теплосеть обеспечит возможность аварийного теплоснабжения 183 жилых домов, трех медицинских учреждений и 18 школ и детских садов. В критической ситуации система не будет гарантировать привычной температуры в квартирах, однако поможет избежать критического охлаждения домов и замерзания внутренних сетей.

Что делать водителям во время ограничений

Водителям, которые ежедневно пользуются Кольцевой дорогой в направлении Борщаговки, стоит заранее планировать маршрут с учетом объезда по улице Лятошинского. Двухполосная объездная дорога уже обустроена и действует, поэтому соблюдение дорожных знаков позволит избежать пробок и заезда на закрытый участок.

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