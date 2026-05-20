Обмеження руху транспорту в Києві торкнулися одразу кількох районів столиці, де комунальні служби проводять оновлення шляхопроводів та дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Водіям та пішоходам радять заздалегідь ознайомитися зі змінами, аби уникнути заторів та незручностей під час пересування містом.

Фахівці зазначають, що масштабні роботи необхідні для підтримки безпеки та належного стану столичних автошляхів.

Про обмеження руху транспорту в Києві проінформували на офіційному сайті Київської міської ради.

Перші суттєві зміни водії відчули у Солом’янському районі. В "Київавтодор" оприлюднили інформацію про початок капітального ремонту проспекту Валерія Лобановського.

Ця магістраль входить до складу Малої Кільцевої дороги та з’єднує Солом’янський і Голосіївський райони. Дорогу збудували ще у 1971 році, а останній раз капітально ремонтували понад 20 років тому.

Тому вся інфраструктура наразі потребує комплексного та повного оновлення.

У столичній адміністрації розповіли, що роботи планують виконувати поетапно, а повністю завершити цей капітальний ремонт хочуть упродовж наступного року.

На першому етапі ремонтні роботи тривають на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка на парній стороні проспекту.

Через це обмеження руху транспорту в Києві на цій локації організували протилежною стороною. Транспорт курсуватиме однією смугою у напрямку Голосіївської площі та двома смугами у напрямку Чоколівського бульвару.

Такі правила на проспекті Валерія Лобановського діятимуть орієнтовно до 29 травня.

Ще одна тривала зміна зачепила іншу велику транспортну артерію столиці. КП "Київавтошляхміст" розпочало ремонт конструкцій шляхопроводу.

Ремонтні бригади працюватимуть на Великій Кільцевій дорозі на шляхопроводі через трамвайні колії. Часткові незручності на цій ділянці триватимуть упродовж трьох місяців, аж до 20 серпня.

