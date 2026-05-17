Грошова допомога для пенсіонерів в Київській області може бути оформлена громадянами, які потребують стороннього догляду за станом здоров'я, повідомляє Politeka.

Багато літніх людей навіть не здогадуються, що мають законне право на додаткову фінансову підтримку від держави.

Мова йде про спеціальну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області, яка покликана компенсувати витрати на сторонній догляд та покращити умови проживання самотніх громадян.

Такі нарахування не відбуваються автоматично, тому людям варто заздалегідь підготувати необхідні папери.

Грошова допомога для пенсіонерів в Київській області становить 1038 гривень щомісяця. Ця сума виплачується як доплата на догляд і призначена для найбільш вікових мешканців.

Основними критеріями для призначення такої підтримки є вік понад 80 років та отримання саме пенсії за віком. Якщо особа отримує інший вид забезпечення, вона не зможе претендувати на цю конкретну надбавку.

Важливою умовою є самотнє проживання людини. Громадянин не повинен мати працездатних родичів, які згідно з чинним законодавством зобов'язані його утримувати.

Окрім вікового цензу та сімейного стану, дана виплата потребує медичного підтвердження стану здоров'я.

Зокрема, претендент має отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Процедура оформлення виплати починається з візиту до лікаря та проходження медичного обстеження.

Після отримання відповідного висновку ЛКК необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. До заяви потрібно додати паспорт, декларацію про доходи та медичні документи.

