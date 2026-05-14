Будуть діяти графіки відключення світла у Київській області, що заплановані на 15 травня.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що заплановані у Київській області на 15 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт будуть діяти графіки відключення світла у Київській області на 15 травня.

З 15.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години світло зникне в місті Переяслав. Майже на весь день триватимуть відключення за наступними адресами:

Велика Підвальна: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 66, 68, 68Б, 68В, 68Г, 68-к, 70, 70А, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90Б, 92, 94

Забаштна: 16, 18, 19, 21

Ламана: 1, 10, 11А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 1А___1, 2, 22, 3, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 9

Мала Підвальна: 13, 15, 17, 19А, 21, 26, 32, 34, 38, 44А, 44Б, 46, 48, 50

Фабрична: 7

Шевченка Тараса: 40

пров. Києвобрамський: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А

пров. Ломаний: 1, 10, 2А, 2Б, 3А, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Малопідвальний: 1, 2, 3, 4, 5, 6

пров. Рози Люксембург: 7

пров. Семінарський: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9

З 08:00 до 17:00 години електрику вимикатимуть в населеному пункті Велика Димерка, проте знеструмлять тільки на таких вулицях:

Вокзальна, Печерська, Покровська, Світанкова, Стуса Василя.

З 08:00 до 17:00 години відсутньою буде електрика в селі Гоголів. Обмеження стосуватимуться тільки наступних вулиць:

Абрикосова, Київська, Кільцева, Красилівська, М. Заньковецької, М. Лагунової, Польова, Требухівська, пров. Київський, СТ "Прогрес"

З 09:00 до 19:00 години в населеному пункті Михайлівка не буде електрики на таких вулицях:

Зоряна, Набережна, Центральна.

