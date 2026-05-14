Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливою підтримкою для родин, які шукають безпечне місце.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області продовжують пропонувати місцеві мешканці, які надають власні будинки та квартири людям, змушеним залишити домівки через війну, повідомляє Politeka.

Інформація про доступні варіанти регулярно з’являється на платформі «Допомагай», де публікують оголошення щодо тимчасового проживання у різних районах регіону. Більшість пропозицій передбачає розміщення без орендної плати.

Наразі переселенцям доступні кілька форматів проживання. Умови залежать від населеного пункту та побутових можливостей власників, однак у більшості випадків ідеться про безкоштовне користування житлом в обмін на допомогу у щоденних справах.

У Переяславському районі готові поселити жінку або матір із дитиною віком від трьох років. Для проживання пропонують окрему кімнату у приватному будинку з кухнею, санвузлом та базовими побутовими умовами. Від майбутніх мешканців очікують лише допомоги по господарству.

Ще один варіант розташований у селищі Борова на Фастівщині. Там шукають людину для спільного проживання з літньою жінкою. Оселя обладнана необхідною технікою, має опалення та стабільний інтернет. За словами власників, головною умовою є постійна присутність і спілкування.

У селі Макіївка Білоцерківського району переселенцям готові надати окремий будинок із меблями, побутовою технікою та кількома видами опалення. Вода подається зі свердловини. Мешканці сплачують лише комунальні послуги та допомагають літньому господарю у повсякденних питаннях.

Фахівці зазначають, що саме завдяки таким ініціативам Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливою підтримкою для родин, які шукають безпечне місце після евакуації та потребують тимчасового прихистку.

Експерти радять перед заселенням детально обговорювати умови проживання, можливі побутові обов’язки та додаткові витрати, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.