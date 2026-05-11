У межах програми реалізується комплекс гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві, що охоплюють різні сфери щоденного життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійною організацією Карітас Київ, важливо знати деталі та умови отримання підтримки, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації.

Метою цього напряму проєкту Догляд вдома роботи є системна підтримка людей, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування. Ініціатива спрямована на підвищення якості їхнього життя, збереження здоров’я, а також створення умов для того, щоб вони могли якомога довше залишатися у звичному домашньому середовищі, уникаючи інституційного догляду.

У межах програми реалізується комплекс практичних завдань, що охоплюють різні сфери щоденного життя. Зокрема, надається допомога у веденні домашнього господарства: придбанні та доставці продуктів харчування, товарів першої необхідності та медикаментів, приготуванні їжі, прибиранні житла, а також у здійсненні оплати комунальних послуг.

Окремий напрям гуманітарної допомоги у Києві стосується підтримки у самообслуговуванні та догляді за дітьми з інвалідністю. Йдеться про допомогу у виконанні базових гігієнічних і побутових дій — умивання, одягання, купання, годування, зміну постільної білизни та підгузків, догляд за зовнішнім виглядом і загальним побутовим комфортом.

Важливою складовою є організаційна підтримка взаємодії з іншими фахівцями та службами. Вона включає виклик медичних працівників, комунальних або транспортних служб, супровід у медичних закладах, а також допомогу в оформленні заяв, звернень, довідок і документів. Крім того, здійснюється сприяння у веденні переговорів щодо отримання соціальних послуг та консультуванні.

Програма також передбачає навчання навичок самообслуговування для людей з інвалідністю та їхніх опікунів, аби поступово підвищувати рівень самостійності у повсякденному житті.

Окрему увагу приділено забезпеченню технічними засобами реабілітації — протезами, ортезами, кріслами колісними, тростинами та іншими необхідними засобами. Паралельно проводиться навчання з їхнього правильного використання.

Не менш важливою є психологічна підтримка, яка включає спілкування, бесіди, читання, а також організацію заходів для емоційного та психологічного розвантаження. Додатково надається інформація щодо соціального захисту населення, сприяння у доступі до безоплатної правової допомоги та допомога в оформленні необхідних документів.

У межах діяльності також передбачено надання натуральної гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві, що дозволяє оперативно задовольняти базові потреби.

