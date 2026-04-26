У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 27 квітня по 3 травня.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 27 квітня по 3 травня мають суто плановий характер, повідомляє видання Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

У регіоні триває комплекс профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Саме тому протягом тижня з 27 квітня по 3 травня мешканцям окремих населених пунктів у Київській області доведеться періодично залишатися без світла.

27 квітня, профілактичні роботи продовжаться у селі Гатне, де з 08:00 до 19:00 буде знеструмлено вулиці:

Абрикосова — № 8-А, 8-Б, 39, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д, 45Е, 45Є, 45Ж, 45-З, 45И, 182, 235

Археологічна — № :5139; 1; 2; 5; 5А; 7; 10; 11

Б.Хмельницького — № 25; 28; 32-Б; 32В; 35/1; 35/2; 35/4; 35/5; 36; 39; 41А; 41Б; 41В; 41Г

Барвінкова — № :0013; :5148; 1; 2-Г; 3А; 3-Б; 3-В; 3-Г; 5; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 6/8; 6/9; 6/10; 7А; 7-Б; 7-В; 8; 8-А; 9А; 9Б; 9В; 9Г; 10; 10А; 11-А; 11-Б; 11-В; 11-Г; 12; 12Г; 13-А; 13-Б; 13-В; 13Г; 14; 15; 16А; 16Б; 16В; 16Г; 18; 18А; 19/1; 19/2; 19/3; 19/4; 19/5; 19/6; 19/7; 19/8; 19/9; 19/10; 20; 21; 22; 23А; 23Б; 23-В; 23-Г; 24; 25А; 25Б; 25В; 25Г; 26; 27; 29; 30; 31А; 31-Б; 31-В; 31-Г; 32; 34; 35; 35-А; 35-Б; 35-В; 36; 37; 37А; 39; 39А; 41/1; 41/2; 41/3; 41/4; 41/5; 41/7; 41/8; 41/9; 41/10; 45/1; 45/2; 45/3; 45/4; 45/5; 45/6; 45/7; 45/8; 45/9; 45/10; 49

Бузкова — № 2А, 10, 18, 20-Г, 34, 36

В. Швеця — № :5744; 3Б; 3-Г; 8; 8-А; 9-А; 9-Б; 14А; 18Б; 18-Г; 19; 19А; 20А; 20Б; 21; 24; 24-А; 24-Б; 25; 25А; 26; 26Г; 29А; 29Б; 29В; 37В; 38; 46-Б; 46-Г; 52

Весняна — № 34

Грушева — № :0312; 1; 2; 3-А; 3-Б; 3В; 4; 5; 5А; 6-А; 6-Б; 6В; 6Г; 7А; 7-Б; 7-В; 8; 8А; 8-Б; 8-В; 13; 15; 19-А; 19Б; 19-В; 19-Г; 23; 5477

Зоряна — № 33; 40; 41-А; 41-Б; 41-В; 41-Г; 43; 46А; 46Б; 50; 52; 54

Каштанова — № 1; 27; 29/1; 29/2; 29/3; 29/4; 31

Кленова — № 124/А; 29/1; 58А; 58Б; 58В; 58Г; 58Г’; 58Е; 58Є; 58Ж; 58З; 60; 61/1; 62; 66; 66А; 66Б; 66В; 67; 67А; 67Б; 70; 77; 79; 80; 80А; 80Б; 80В; 80Г; 81; 82; 82А; 82Б; 82В

Козацька — № 36-А

Курганна — № 42А

Незалежна — № 1-В

Озерна — № :0072; :5060; 46

Прикордонна — № 120; 136

Салютна — № :0136; :5266; :5592; :5640; :5641; 1А; 1Б; 3; 3-А; 3Б; 5; 5А; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 14А; 14В; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25А; 25Б; 25В; 25Г; 27; 28; 35; 39; 106; 118; 149

Святопетровського — № 3-Р; 44; 46; 50/1; 50/2; 50/3; 50/4; 50/5; 50/6; 50/7; 50/8; 521; 522; 523; 524

Симоненка — № :0121; 0119; 0120; 48; 56/5; 56/6; 56/8

Симоненко — № :0047; :0048; 5; 9; 35; 39А; 52; 54; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 56/7

Сірка — № 10; 29

Соборна — № 8

Чумацька — № 1; 2; 2/1; 2/2; 2/3; 3; 3А; 4; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6А; 6Б; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8А; 8Б; 8В; 10А; 10Б; 10В; 14; 5673

Швеця — № 2В; 3А; 3-В; 9В; 9Г; 10; 10-А; 13А; 13Б; 13В; 13Г; 15; 18А; 18-В; 20-В; 20-Г; 24В; 26-Б; 26-В; 32; 35-А; 35-Б; 35-В; 35-Г; 37-А; 37-Б; 44А; 46-А; 46-В; 48

Шляхова — № 4; 6; 7; 11; 17; 23; 31; 34; 36

Юності — № :0219; 1; 1А; 2А; 2-Б; 2В; 2-Г; 3; 4; 4-А; 4Б; 4В; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6А/1; 6-В; 7; 7А; 10; 11А; 15А; 15Б; 15В; 15Г; 16-А; 16-Б; 16В; 16-Г; 17А; 17Б; 17В; 17Г; 18А; 18-Б; 18-В; 18Г; 20; 22; 23; 26-А; 26-Б; 26-В; 26-Г; 28; 32/1; 32/2; 32/3; 32/4; 33; 35; 36; 44; 44-А; 44-Б; 46; 48; 50

Яблунева — № 1/6; 2; 8; 9; 12; 12А; 15/1; 15/3; 15/4; 15/5; 17; 19; 21

Ягідна — № 10; 23; 27; 29; 33

пров. Абрикосовий — № 4; 8В; 8-Г; 9; 14-Б; 16А; 16-Б; 16В; 16Г; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 219

пров. Парковий — № 4; 4Б; 4В

Графіки відключення світла у Київській області стануться 28 квітня. У цей день із 10:00 до 20:00 електропостачання буде відсутнє у Дем’янці, де знеструмлення торкнеться одразу десятків будинків за адресами:

вул. Ганзі Володимира — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41А, 41Б, 47, 49, 51, 53

вул. Центральна — № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

вул. Шкільна — № 1.

