Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Києві обіцяє і сонячні періоди, і затяжні дощі, тому розповідаємо про це більше.

Прогноз на тиждень з 8 по 14 червня в Києві свідчить про те, що протягом найближчих днів мешканців столиці очікує нестійка погода з чергуванням хмарності, опадів та коротких прояснень, повідомляє Politeka.

8 червня температура повітря вдень підніметься лише до +21°. Вранці та вдень синоптики прогнозують дрібний дощ, який має завершитися ближче до вечора.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня у Києві надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

9 червня ситуація дещо зміниться. Температура вдень підвищиться до +25°. Попри тепліше повітря, у другій половині дня прогнозуюють дрібний дощ.

Наступного дня, 10 червня, в другій половині дня очікується дощ, який триматиметься до вечора. Температура повітря вдень сягне +25°.

11 червня у столиці повітря вдень прогріється до +23°, а рівень вологості поступово знизиться. Саме цей день може стати одним із найкомфортніших за весь період.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Києві показує, що 12 червня дощ розпочнеться у другій половині дня та триватиме до вечора.

Температура повітря при цьому підніметься до +26°. День буде похмурим, а вологість повітря ввечері перевищить 80%.

13 червня суттєвого покращення не прогнозують. Хмарність збережеться майже до кінця дня. Вранці та вдень істотних опадів не очікується, однак увечері можливий дрібний дощ.

Температура повітря вдень сягне +25°, а вітер посилиться майже до 4 м/с.

14 червня вдень стовпчик термометрів підніметься до +25°. Після обіду небо поступово затягнеться хмарами, а у другій половині дня можливий короткочасний дрібний дощ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як отримати додаткові 1000 гривень: грошова допомога для пенсіонерів в Київській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Київській області: як сильно зросли ціни.