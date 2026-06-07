Прогноз на неделю с 8 по 14 июня в Киеве свидетельствует о том, что в ближайшие дни жителей столицы ожидает неустойчивая погода с чередованием облачности, осадков и кратких прояснений, сообщает Politeka.
8 июня температура воздуха днем поднимется до +21°. Утром и днем синоптики прогнозируют мелкий дождь, который должен завершиться поближе к вечеру.
Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Киеве предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .
9 июня ситуация несколько изменится. Температура днем повысится до 25°. Несмотря на более теплый воздух, во второй половине дня прогнозируют мелкий дождь.
На следующий день, 10 июня, во второй половине дня ожидается дождь, который продержится до вечера. Температура воздуха днем составит +25°.
11 июня в столице воздух днем прогреется до +23°, а уровень влажности постепенно снизится. Этот день может стать одним из самых комфортных за весь период.
Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Киеве показывает, что 12 июня дождь начнется во второй половине дня и продлится до вечера.
Температура воздуха при этом поднимется до +26°С. День будет пасмурным, а влажность воздуха вечером превысит 80%.
13 июня существенное улучшение не прогнозируют. Облачность сохранится почти до конца дня. Утром и днем существенных осадков не ожидается, однако к вечеру возможен мелкий дождь.
Температура воздуха днем составит +25°, а ветер усилится почти до 4 м/с.
14 июня днем столбик термометров поднимется до +25°. После обеда небо затянется облаками, а во второй половине дня возможен кратковременный мелкий дождь.
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