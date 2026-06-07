Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Киеве обещает и солнечные периоды и затяжные дожди, поэтому рассказываем об этом больше.

Прогноз на неделю с 8 по 14 июня в Киеве свидетельствует о том, что в ближайшие дни жителей столицы ожидает неустойчивая погода с чередованием облачности, осадков и кратких прояснений, сообщает Politeka.

8 июня температура воздуха днем ​​поднимется до +21°. Утром и днем ​​синоптики прогнозируют мелкий дождь, который должен завершиться поближе к вечеру.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Киеве предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

9 июня ситуация несколько изменится. Температура днем ​​повысится до 25°. Несмотря на более теплый воздух, во второй половине дня прогнозируют мелкий дождь.

На следующий день, 10 июня, во второй половине дня ожидается дождь, который продержится до вечера. Температура воздуха днем ​​составит +25°.

11 июня в столице воздух днем ​​прогреется до +23°, а уровень влажности постепенно снизится. Этот день может стать одним из самых комфортных за весь период.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Киеве показывает, что 12 июня дождь начнется во второй половине дня и продлится до вечера.

Температура воздуха при этом поднимется до +26°С. День будет пасмурным, а влажность воздуха вечером превысит 80%.

13 июня существенное улучшение не прогнозируют. Облачность сохранится почти до конца дня. Утром и днем ​​существенных осадков не ожидается, однако к вечеру возможен мелкий дождь.

Температура воздуха днем ​​составит +25°, а ветер усилится почти до 4 м/с.

14 июня днем ​​столбик термометров поднимется до +25°. После обеда небо затянется облаками, а во второй половине дня возможен кратковременный мелкий дождь.

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