Подорожание проезда в Киеве для кольцевой электрички связано с серьезными причинами.

Подорожание проезда в Киеве коснется пассажиров городской кольцевой электрички уже с 22 июля, сообщает Politeka.net.

После просмотра тарифов разовая поездка будет стоить от 30 до 37 гривен в зависимости от способа приобретения билета.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця".

Выгоднее всего оплачивать проезд через приложения «Укрзализныци» или «Киев Цифровой», где установили тариф в 30 гривен. При использовании валидаторов или терминалов самообслуживания «Киев Цифровой» сумма составит 34,20 гривны. Через терминалы самообслуживания перевозчика пассажиры будут платить 36,70 гривны, а в кассах или непосредственно у разъездного кассира - 37 гривен.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше будут иметь возможность оформлять билеты со скидкой через официальное приложение, а пенсионеры и ветераны сохранят право на бесплатный проездной документ.

В компании объяснили, что удорожание проезда в Киеве для кольцевой электрички связано с ростом затрат на техническое обслуживание подвижного состава, ремонт, электроэнергию и обеспечение стабильной работы маршрута. По словам представителей перевозчика, нынешних поступлений от продажи билетов уже недостаточно для покрытия необходимых расходов.

Отдельно в "Укрзализныце" обратили внимание на проблему компенсации перевозок льготных категорий. В компании отмечают, что город не возмещает соответствующие расходы с 2021 года, а накопленная задолженность только с начала 2026 уже превысила 10 миллионов гривен.

Вместе с новыми тарифами перевозчик анонсировал введение абонементов для регулярно пользующихся Kyiv City Express. Ожидается, что они позволят значительно сократить расходы на ежедневные поездки после завершения технической реализации сервиса.

В компании также подчеркнули, что, несмотря на пересмотр стоимости, повышение для городской электрички умереннее, чем изменения тарифов в столичном общественном транспорте. По оценке перевозчика цена проезда на этом направлении увеличится лишь вдвое.

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