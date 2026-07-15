Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области демонстрирует общую тенденцию, когда общины пересматривают цены из-за удорожания ресурсов и увеличения себестоимости работы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области стало актуальным после решения о пересмотре стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода в Бородянке, пишет Politeka.net.

Новые расценки начали действовать с 1 июля 2026 в соответствии с решением поселкового совета.

Теперь один кубометр водоснабжения стоит 56,76 гривны с НДС, а водоотвод — 82,58 гривны. Общая сумма за обе услуги составляет 139,34 гривны за кубометр.

Информацию об этом предоставляет Бородянский поселковый совет .

В местном коммунальном предприятии объяснили, что пересмотр был необходим из-за роста расходов на электроэнергию, горючее, ремонтные материалы, оплату труда и налоговые платежи. Дополнительным фактором стало существенное сокращение количества потребителей после разрушений, вызванных боевыми действиями. Несмотря на это, инженерные сети нуждаются в таком же уровне обслуживания.

Специалисты также отметили, что экономически обоснованные расчеты предполагали еще более высокую стоимость. В частности, для подачи воды она могла составлять 96,74 гривны, а для отвода стоков – 106,93 гривны за кубометр. Однако исполком утвердил более низкие показатели, чтобы частично уменьшить финансовую нагрузку на население.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области демонстрирует общую тенденцию, когда общины пересматривают цены из-за подорожания ресурсов и увеличения себестоимости работы предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Для сравнения, предыдущие цены в Бородянке действовали еще с 2021 года. Тогда жители платили 30,19 грн за водоснабжение и 33,23 грн за водоотвод. Новое решение стало первым масштабным пересмотром стоимости этих услуг за последние несколько лет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Как получить дополнительные 1000 гривен: денежная помощь для пенсионеров в Киевской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: стало известно о новых трудностях.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Киевской области: как сильно выросли цены.