В то же время, подорожание проезда в Киеве скажется не на всех гражданах.

Подорожание проезда в Киеве вступит в силу с 15 июля, когда стоимость поездки в общественном транспорте вырастет до 30 гривен, однако для льготных категорий пассажиров условия останутся неизменными , сообщает Politeka.

Новые тарифы будут действовать в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах. В городской администрации объясняют пересмотр стоимости необходимостью обеспечить стабильную работу транспортной системы в условиях роста расходов.

В то же время, подорожание проезда в Киеве не скажется на гражданах, имеющих право на льготы. В столице такими преимуществами пользуется около 1,1 миллиона жителей, а на их финансирование в этом году предусмотрено около 875 миллионов гривен из городского бюджета.

Отдельные условия сохраняются для молодежи. Школьники в течение учебного года и дальше будут ездить бесплатно, а во время летних каникул будут оплачивать только четверть полной цены билета. Студенты высших учебных заведений с действующим студенческим билетом смогут приобрести месячный проездной со скидкой 50%.

Бесплатный проезд также остается доступным для пенсионеров, участников боевых действий, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и других категорий, определенных законодательством.

В КГГА рекомендуют жителям заблаговременно проверить актуальность данных в приложении «Киев Цифровой» или иметь документы, подтверждающие право на льготу. Это поможет избежать недоразумений после введения новых тарифов.

Также стоит заметить, что пассажирам советуют заранее ознакомиться с новыми условиями оплаты во избежание недоразумений во время поездок.

Источник: novyny.live

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