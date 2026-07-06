Подорожание проезда в Киеве обсуждается в столичных властях на фоне подготовки к возможному пересмотру тарифов в общественном транспорте в ближайшие месяцы, передает Politeka.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Пидгайного, себестоимость одной поездки в настоящее время составляет около 44 грн.

По предварительным данным, если все согласительные процедуры будут завершены в срок, уже с 15 июля 2026 разовая поездка в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях может стоить 30 грн. В то же время в городской администрации подчеркивают, что окончательное решение еще не принято.

Формирование тарифа зависит от затрат на заработную плату, горючее, электроэнергию, техническое обслуживание и амортизацию подвижного состава. Власти подчеркивают, что изменения должны уменьшить финансовую нагрузку на городской бюджет и обеспечить стабильную работу транспортной системы.

Кроме пересмотра стоимости, в столице рассматривается возможность внедрения пересадочного билета, который будет действовать в течение 90 минут. Такой подход должен сделать передвижение по городу более удобным и способствовать оптимизации расходов пассажиров.

Город также работает над обновлением транспорта при поддержке международных финансовых организаций. Новые вагоны и автобусы планируют сделать более энергоэффективными, что особенно важно в условиях подготовки к отопительному сезону.

Согласно финансовым расчетам, себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене на 2026 год составляет 64,53 грн. Разницу между реальной стоимостью и ценой билета покрывает городской бюджет, ежегодно направляя на это миллиарды гривен.

Мэр Виталий Кличко ранее сообщал, что тарифы могут пересмотреть из-за подорожания энергоносителей и горючего. При этом действующая цена остается одной из самых низких в Украине и не изменялась с 2018 года.

В то же время, эксперты отмечают, что подорожание проезда в Киеве является частью более широкого процесса реформирования транспортной отрасли и поиска экономически обоснованной модели финансирования.

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