Графики отключения света в Киевской области на 4 июля, в субботу, продлятся по отдельным адресам.

Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Киевской области на 4 июля, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 4 июля в субботу связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на энергетических объектах. Такие меры необходимы для технического обслуживания сетей, модернизации оборудования и повышения надежности электроснабжения.

4 июля с 08:30 до 20:00 плановые работы будут выполняться в селе Демьянци. На время их проведения электроснабжение временно прекратят жителей ряда домов на таких улицах:

Ганзи Володымыра — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41А, 41Б, 47, 49, 51, 53

Центральна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Шкильна — 1

Также с 09:00 до 19:00 профилактические работы будут проводиться в селе Залисся. В течение десяти часов без электроэнергии останутся потребители на улице:

Резиденция - 1

Кроме того, масштабные ремонтно-профилактические работы запланированы и в селе Мыхайливка. Там 4 июля с 08:00 до 19:00 будут действовать временные ограничения на электроснабжение. Отключения будут продолжаться до 11 часов и охватят ряд городских улиц:

Героив Украины — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66

Набережна — 13

Надрична — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13

Поповыча — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66.

Источник: Переяславська територіальна громада

Источник: Великодимерська територіальна громада

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