Во Львове зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить новые тарифы на воду. С августа кубометр водоснабжения и водоотведения стоит 56,38 грн — более чем вдвое дороже, чем раньше.

Выплаты пенсионерам во Львовской области — не единственная тема, которая сейчас беспокоит горожан. Во Львове на портале электронных петиций городского совета появилось обращение с требованием отменить новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение, которые действуют с августа.

Петицию 17 августа зарегистрировала львовянка Олеся Никитина. Она просит отменить решение исполнительного комитета Львовского городского совета об установлении тарифа на воду в размере 56,38 грн за кубометр. Как сообщает издание «Варианты», новые цены действуют с августа и выросли более чем в 2,18 раза.

По новому тарифу водоснабжение стоит 36,04 грн за м³, а водоотведение — 20,34 грн за м³. Для сравнения: предыдущий тариф, действовавший с 2022 года, составлял 25,88 грн за кубометр. То есть стоимость базовой услуги для львовян выросла более чем вдвое.

В тексте петиции отмечается, что среднестатистическая львовская семья, потребляющая около 9 м³ воды в месяц, теперь будет тратить примерно на 275 грн больше ежемесячно. Даже при потреблении 3 м³ ежемесячный платеж вырастет ориентировочно на 92 грн.

Автор обращения также обращает внимание, что новый тариф, по информации городских властей, покрывает лишь текущие операционные расходы и не содержит надлежащей инвестиционной составляющей. По ее мнению, общественность не получила полной информации о структуре себестоимости услуг, уровне потерь воды в сетях и возможностях оптимизации расходов.

Как поддержать петицию об отмене тарифа

Подписать обращение можно на портале электронных петиций Львовского городского совета. По состоянию на 18 августа петиция набрала 14 из 500 необходимых голосов, поэтому до рассмотрения не хватает еще 486 подписей. Если обращение наберет 500 голосов, горсовет, согласно порядку подачи и рассмотрения электронных петиций, обязан его принять или отклонить.

Напомним, новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил еще 24 июля. Электронные петиции во Львове ввели 22 февраля 2016 года.

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