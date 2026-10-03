Зарплаты в Украине в октябре могут сократиться по сравнению с сентябрем.

Экономисты связывают это, прежде всего, с проблемами в металлургии, горнодобывающей отрасли и уменьшением доходов в ряде других секторов.

По оценке экономиста Олега Пендзина, средний показатель может уменьшиться примерно на 1200–1300 гривен и составит около 31 тысячи гривен.

Одной из главных причин он называет вынужденную остановку крупных металлургических предприятий после российских атак. В частности, речь идет о «Запорожстале» и «Криворожстале».

Работники во время вынужденного простоя будут получать две трети должностного оклада. Премии и дополнительные выплаты им не будут начисляться.





По словам Пендзина, это касается более чем 20 тысяч работников. Их доходы раньше были выше среднего уровня по стране. Ситуация усугубляется и сокращениями на других крупных предприятиях и в розничной торговле.

Экономист Андрей Шевчишин также ожидает более слабого показателя. Плановые расчеты на октябрь близки к 32 тысячам гривен, но фактическая сумма может оказаться меньше.

По его мнению, дополнительное давление создает понижение заработков в торговле, ритейле и сфере услуг. Поэтому зарплаты в Украине могут опуститься даже ниже отметки в 31 тысячу грн.

Отдельная проблема – структура доходов металлургов. По словам Шевчишина, должностной оклад там часто составляет всего 50–60% от общей выплаты. Остальные приходятся на премии и доплаты за выполнение плана, ночные смены, вредные условия и интенсивность работы.

При простое эти дополнительные выплаты отменяются. Поэтому падение доходов работников может оказаться заметнее, чем показывает сам оклад.





Источник: ТСН