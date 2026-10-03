Зарплати в Україні у жовтні можуть скоротитися порівняно з вереснем.

Економісти пов'язують це насамперед із проблемами у металургії, гірничодобувній галузі та зменшенням доходів у низці інших секторів.

За оцінкою економіста Олега Пендзина, середній показник може зменшитися приблизно на 1200–1300 гривень і становити близько 31 тисячі грн.

Однією з головних причин він називає вимушену зупинку великих металургійних підприємств після російських атак. Зокрема, йдеться про «Запоріжсталь» та «Криворіжсталь».

Працівники під час вимушеного простою отримуватимуть дві третини посадового окладу. Премії та додаткові виплати їм не нараховуватимуть.





За словами Пендзина, це стосується понад 20 тисяч працівників. Їхні доходи раніше були вищими за середній рівень по країні. Ситуація ускладнюється і скороченнями на інших великих підприємствах та в роздрібній торгівлі.

Економіст Андрій Шевчишин також очікує слабшого показника. Планові розрахунки на жовтень близькі до 32 тисяч гривень, але фактична сума може виявитися меншою.

На його думку, додатковий тиск створює зниження заробітків у торгівлі, ритейлі та сфері послуг. Тому зарплати в Україні можуть опуститися навіть нижче позначки 31 тисяча грн.

Окрема проблема — структура доходів металургів. За словами Шевчишина, посадовий оклад там часто становить лише 50–60% загальної виплати. Решта припадає на премії та доплати за виконання плану, нічні зміни, шкідливі умови й інтенсивність роботи.

Під час простою ці додаткові виплати скасовуються. Через це падіння доходів працівників може виявитися помітнішим, ніж показує сам оклад.





Джерело: ТСН