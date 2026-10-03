Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 4 по 10 жовтня обіцяє киянам комфортну суху погоду: повітря вдень прогріється до +20°, а перепад температур за тиждень становитиме лише 3°.

Несподівану теплу погоду в області вже помітили синоптики … нинішній тиждень, з 4 по 10 жовтня, у Київській області обіцяє бути на диво спокійним і теплим для початку жовтня — без дощів і без різких перепадів температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня утримаються в межах від +17° до +20°, а опадів протягом усього періоду не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не очікують.

У понеділок, 5 жовтня, температура вдень підніметься до +18°, уночі — до +10°. Хмарність залишиться мінливою, з проясненнями, дощу не передбачається.

У вівторок, 6 жовтня, вдень очікується +18°, уночі — +10°. Небо стане малохмарним, опадів не буде.

У середу, 7 жовтня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +20°, вночі температура триматиметься на рівні +10°. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У четвер, 8 жовтня, вдень утримається та сама позначка +20°, а вночі стане трохи тепліше — +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, дощу не прогнозують.

У п’ятницю, 9 жовтня, денна температура дещо знизиться — до +18°, натомість нічна зросте до +12°, що стане найвищим нічним показником за тиждень. Хмарність — з проясненнями, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, стовпчики термометрів знову підійматимуться до +20° вдень та +11° вночі. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 7 жовтня, з температурою +20° — таку ж позначку повторять четвер і субота. Найпрохолодніше вдень буде в неділю, 4 жовтня, — лише +17°. Загальний перепад температур за тиждень складе всього 3°, а опадів протягом усього періоду не очікується.

Оскільки тиждень обіцяє бути сухим і без різких перепадів температури, киянам та мешканцям області варто скористатися нагодою для прогулянок і справ на свіжому повітрі. Проте вночі температура опускається до +7...+12°, тож варто мати при собі теплий одяг, особливо людям похилого віку та тим, хто планує вечірні або ранкові поїздки.

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