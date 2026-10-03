У жовтні 2026 року міжнародні організації виплачують українцям грошову допомогу за кількома програмами — суми залежать від категорії та обставин: від 2 000 гривень щомісяця для вразливих ВПО до 19 400 гривень на домогосподарство за програмою «Зимова підтримка».

У жовтні 2026 року міжнародні гуманітарні організації продовжують виплачувати грошову допомогу для ВПО та інших вразливих категорій. Як повідомляють Факти ICTV, більшість таких програм не передбачає автоматичних виплат: кошти насамперед спрямовують тим, хто зазнав найбільшого впливу війни.

Після оновлення гуманітарних програм навесні 2026 року організації змістили акцент із масштабних виплат на адресну допомогу конкретним людям. Сам статус ВПО чи пенсіонера ще не означає автоматичного призначення коштів — потрібно відповідати критеріям конкретної програми. Під час відбору зазвичай враховують доходи родини, наслідки війни, місце проживання та інші обставини.

Хто найчастіше отримує фінансову підтримку

На допомогу передусім можуть розраховувати:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

мешканці прифронтових і деокупованих територій;

ті, хто втратив житло або джерело доходу через війну.

Окремі програми спрямовані на самотніх людей похилого віку, одиноких батьків, домогосподарства з низькими доходами та сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю. Гроші перераховують на банківський рахунок або виплачують через поштові відділення.

Виплати від Естонської та Норвезької рад у справах біженців

Естонська рада у справах біженців у жовтні продовжує підтримувати людей, які найбільше постраждали від війни. Пріоритет — мешканці прифронтових населених пунктів та територій, де тривають або нещодавно завершилися бойові дії. Передбачені такі суми:

мешканцям прифронтових територій — одноразово 10 800 гривень;

евакуйованим і постраждалим від обстрілів — 12 300 гривень на особу;

найбільш вразливим ВПО, які не отримують державних виплат, — 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Онлайн-реєстрація у межах цієї програми наразі закрита, тому звертатися потрібно через місцеві громади або дистанційні сервіси для мешканців важкодоступних територій.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) разом із партнерами Acted та благодійним фондом «Право на захист» відкриває реєстрацію окремими хвилями в межах Консорціуму «Єдність». Програма працює у восьми прифронтових областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській. Допомогу надають у грошовій формі протягом обмеженого періоду, а отримувачі самі вирішують, на що витратити кошти — на оренду житла, продукти чи ліки.

«Зимова підтримка» від Червоного Хреста

Український Червоний Хрест за підтримки уряду США виділив 223,8 мільйона гривень на зимову підтримку найбільш вразливих мешканців прифронтових територій. Кошти вже перераховані на гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики України, а одноразова виплата становить 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Виплати здійснюють через Пенсійний фонд України, заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Крім того, Червоний Хрест надає пріоритетну допомогу постраждалим від бойових дій: 10 800 гривень для мешканців прифронтових територій та 12 300 гривень для евакуйованих із зон бойових дій.

Виплати від ООН

У 2026 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) змінило формат підтримки — замість багатоцільової грошової допомоги діє адресний підхід. Під час відбору оцінюють не лише статус людини, а й рівень доходів, наслідки війни та обставини домогосподарства.

На виплати можуть претендувати мешканці громад у межах 50 км від лінії фронту, евакуйовані з небезпечних районів, ті, чиє житло було пошкоджене або зруйноване обстрілами, найбільш вразливі ВПО, а також українці, які після переміщення повернулися додому. Суми такі:

евакуйованим — 12 300 гривень одноразово;

постраждалим від обстрілів — 12 300 гривень;

найбільш вразливим ВПО — 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісяця;

тим, хто повернувся додому, — 10 800 гривень, які виплачують протягом трьох місяців.

Для участі потрібно пройти співбесіду в одному з реєстраційних центрів партнерів УВКБ ООН або скористатися дистанційними електронними сервісами.

Допомога від ЮНІСЕФ для сімей із дітьми

ЮНІСЕФ у 2026 році реалізує чотири види гуманітарної грошової допомоги для сімей із дітьми, які постраждали від війни. Серед них — багатоцільова грошова допомога для родин, які постраждали внаслідок ракетних ударів або були змушені евакуюватися з прифронтових територій. Якщо сім'я відповідає критеріям, кожному члену домогосподарства виплачують по 12 300 гривень — цю суму розраховано на покриття базових потреб приблизно на три місяці.

Інший напрям передбачений для сімей із дітьми, які безпосередньо постраждали від атак із використанням вибухової зброї. Потенційних отримувачів визначають спільно з місцевою владою, після чого ЮНІСЕФ та його партнери перевіряють відповідність критеріям. Гроші можуть сплачувати безпосередньо ЮНІСЕФ або через державну систему соціального захисту.

Як оформити виплату та не потрапити до шахраїв

Алгоритм залежить від програми. Для «Зимової підтримки» заяву подають до Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до сільської, селищної чи міської ради; рішення ухвалює ПФУ, він же перераховує кошти на банківський рахунок або готівкою через Укрпошту. В інших програмах найчастіше потрібно зареєструватися через місцеву громаду, реєстраційний центр партнера організації або дистанційний сервіс.

Окремо організації попереджають про шахрайство: представники фондів ніколи не запитують PIN-код, CVV-код чи пароль від інтернет-банкінгу. Якщо під час оформлення «гуманітарної виплати» просять такі дані або надсилають невідомі посилання — це ознака шахрайства.

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