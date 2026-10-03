В октябре 2026 года международные организации выплачивают украинцам денежную помощь по нескольким программам — суммы зависят от категории и обстоятельств: от 2 000 гривен ежемесячно для уязвимых ВПЛ до 19 400 гривен на домохозяйство по программе «Зимняя поддержка».

В октябре 2026 года международные гуманитарные организации продолжают выплачивать денежную помощь для ВПЛ и других уязвимых категорий. Как сообщают Факты ICTV, большинство таких программ не предусматривает автоматических выплат: средства в первую очередь направляют тем, кто больше всего пострадал от войны.

После обновления гуманитарных программ весной 2026 года организации сместили акцент с масштабных выплат на адресную помощь конкретным людям. Сам статус ВПЛ или пенсионера еще не означает автоматического назначения средств — нужно соответствовать критериям конкретной программы. При отборе обычно учитывают доходы семьи, последствия войны, место проживания и другие обстоятельства.

Кто чаще всего получает финансовую поддержку

На помощь в первую очередь могут рассчитывать:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

жители прифронтовых и деоккупированных территорий;

те, кто потерял жилье или источник дохода из-за войны.

Отдельные программы направлены на одиноких пожилых людей, одиноких родителей, домохозяйства с низкими доходами и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Деньги перечисляют на банковский счет или выплачивают через почтовые отделения.

Выплаты от Эстонского и Норвежского советов по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев в октябре продолжает поддерживать людей, которые больше всего пострадали от войны. Приоритет — жители прифронтовых населенных пунктов и территорий, где продолжаются или недавно завершились боевые действия. Предусмотрены такие суммы:

жителям прифронтовых территорий — единовременно 10 800 гривен;

эвакуированным и пострадавшим от обстрелов — 12 300 гривен на человека;

наиболее уязвимым ВПЛ, которые не получают государственных выплат, — 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Онлайн-регистрация в рамках этой программы сейчас закрыта, поэтому обращаться нужно через местные громады или дистанционные сервисы для жителей труднодоступных территорий.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) вместе с партнерами Acted и благотворительным фондом «Право на защиту» открывает регистрацию отдельными волнами в рамках Консорциума «Единство». Программа работает в восьми прифронтовых областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской. Помощь предоставляют в денежной форме в течение ограниченного периода, а получатели сами решают, на что потратить средства — на аренду жилья, продукты или лекарства.

«Зимняя поддержка» от Красного Креста

Украинский Красный Крест при поддержке правительства США выделил 223,8 миллиона гривен на зимнюю поддержку наиболее уязвимых жителей прифронтовых территорий. Средства уже перечислены на гуманитарный счет Министерства социальной политики Украины, а единовременная выплата составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Выплаты осуществляют через Пенсионный фонд Украины, заявления принимают до 30 октября 2026 года. Кроме того, Красный Крест предоставляет приоритетную помощь пострадавшим от боевых действий: 10 800 гривен для жителей прифронтовых территорий и 12 300 гривен для эвакуированных из зон боевых действий.

Выплаты от ООН

В 2026 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) изменило формат поддержки — вместо многоцелевой денежной помощи действует адресный подход. При отборе оценивают не только статус человека, но и уровень доходов, последствия войны и обстоятельства домохозяйства.

На выплаты могут претендовать жители громад в пределах 50 км от линии фронта, эвакуированные из опасных районов, те, чье жилье было повреждено или разрушено обстрелами, наиболее уязвимые ВПЛ, а также украинцы, которые после перемещения вернулись домой. Суммы такие:

эвакуированным — 12 300 гривен единовременно;

пострадавшим от обстрелов — 12 300 гривен;

наиболее уязвимым ВПЛ — 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно;

тем, кто вернулся домой, — 10 800 гривен, которые выплачивают в течение трех месяцев.

Для участия нужно пройти собеседование в одном из регистрационных центров партнеров УВКБ ООН или воспользоваться дистанционными электронными сервисами.

Помощь от ЮНИСЕФ для семей с детьми

ЮНИСЕФ в 2026 году реализует четыре вида гуманитарной денежной помощи для семей с детьми, пострадавших от войны. Среди них — многоцелевая денежная помощь для семей, пострадавших в результате ракетных ударов или вынужденных эвакуироваться с прифронтовых территорий. Если семья соответствует критериям, каждому члену домохозяйства выплачивают по 12 300 гривен — эта сумма рассчитана на покрытие базовых потребностей примерно на три месяца.

Другое направление предусмотрено для семей с детьми, которые непосредственно пострадали от атак с использованием взрывного оружия. Потенциальных получателей определяют совместно с местной властью, после чего ЮНИСЕФ и его партнеры проверяют соответствие критериям. Деньги могут выплачивать непосредственно ЮНИСЕФ или через государственную систему социальной защиты.

Как оформить выплату и не попасть к мошенникам

Алгоритм зависит от программы. Для «Зимней поддержки» заявление подают в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или в сельский, поселковый или городской совет; решение принимает ПФУ, он же перечисляет средства на банковский счет или наличными через Укрпочту. В других программах чаще всего нужно зарегистрироваться через местную громаду, регистрационный центр партнера организации или дистанционный сервис.

Отдельно организации предупреждают о мошенничестве: представители фондов никогда не спрашивают PIN-код, CVV-код или пароль от интернет-банкинга. Если во время оформления «гуманитарной выплаты» просят такие данные или присылают неизвестные ссылки — это признак мошенничества.

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