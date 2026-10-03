В сентябре 2026 года зарплаты педагогов выросли еще на 20%, а средняя оплата труда учителя достигла 25 тысяч гривен. Кроме того, изменились правила оценивания, заложили 19,5 млрд грн на питание учеников и расширили профильную реформу старшей школы.

Изменения в украинских школах этой осенью затронули сразу несколько сфер — от зарплат педагогов до оценивания и питания учеников. По итогам сентября 2026 года, которые обобщило «Вчися.Медіа», оплата труда учителей выросла еще на 20%, а средняя зарплата педагога достигла 25 тысяч гривен.

Зарплаты учителей: +20% с сентября и средние 25 тысяч гривен

В течение 2026 года правительство дважды повышало оплату труда педагогов: с января — на 30%, а с сентября — еще на 20%. В Министерстве образования и науки анонсировали постепенный выход из Единой тарифной сетки: вместо этого должностной оклад привяжут к минимальной зарплате, поэтому основой выплат станет не тарифный разряд, а «минималка».

В проекте государственного бюджета на 2027 год, который одобрил Кабинет Министров, на образование предусмотрели 328,5 млрд грн — это на 50,8 млрд грн больше, чем в 2026 году. Наибольшая часть пойдет на оплату труда работников учреждений образования — 235,3 млрд грн. Еще 192,8 млрд грн направят на образовательную субвенцию и доплаты, а 8,3 млрд грн — на академические стипендии.

Питание: 19,5 млрд грн на обеды для 1–11 классов

В бюджете-2027 на питание учеников 1–11-х классов заложили 19,5 млрд грн. Средства должны покрыть обеды школьников независимо от класса, а не только начальной ступени, как это было раньше.

Отдельной строкой предусмотрели 13,5 млрд грн на публичные инвестиции, в частности 3,7 млрд грн — на строительство укрытий в учреждениях образования.

Оценивание: группы результатов — на усмотрение учителей

Учителя больше не обязаны фиксировать оценки по группам результатов в классном журнале. Нужно ли будет вносить такие оценки в Свидетельство достижений — станет известно в октябре 2026 года, когда МОН утвердит обновленную форму документа.

Также скорректировали показатели, по которым общинам определяют объем образовательной субвенции: предельную расчетную наполняемость классов в начальной школе установили на уровне не более 24 учеников в классе. Это повлияет на крупные города, где наполняемость была выше.

Новые программы для 5–6 классов и профильная реформа

К внедрению обновленного учебно-методического обеспечения для 5–6-х классов присоединились 265 учреждений образования. В 2026–2027 учебном году пилотирование охватит языково-литературную, математическую, социальную, гражданскую и историческую отрасли в 5-х классах, а в 6-х — естественную, художественную, технологическую отрасли и STEM.

Старшую профильную школу с сентября 2026 года пилотируют уже 150 лицеев: к 30 заведениям-амбассадорам присоединились еще 120. С сентября 2027-го состоится общенациональное внедрение — первые 10-е классы зайдут в обучение по новой модели профильной школы. К этому времени планируют подготовить не менее 80% учителей 10-х классов и руководителей соответствующих учреждений.

Карьерные советники и двухлетний цикл учебников

Завершился первый год пилотирования новой системы профориентации: более 61 тысячи учеников 8–9-х классов из более чем 500 общин побывали на профориентационных экскурсиях. Следующий этап — масштабирование на школы по всей Украине, для чего готовят 15 тысяч карьерных советников.

Также правительство планирует перейти к двухлетнему циклу создания учебников, чтобы авторы имели больше времени на апробацию и доработку. Изменили и процедуру конкурсного отбора: учителя учреждений общего среднего и профессионального образования самостоятельно будут выбирать учебники и пособия во время конкурса через систему АИКОМ.

Ранее Politeka сообщала, буллинг стал проблемой №1 в школах во время войны: дети теряют до 4 уроков каждый день.

Также Politeka сообщала, доплаты для учителей в Украине: кто будет получать дополнительно 2600 гривен.