Мобилизация в Украине продолжается, а большинство отсрочек в приложении "Резерв+" действуют до 30 октября 2026 года и продлеваются автоматически. Однако при переоформлении на новое основание предыдущая отсрочка может исчезнуть — объясняем, почему это происходит и что делать.

Отсрочка от мобилизации в Украине не исчезает без причины: если при переоформлении в "Резерв+" предыдущий статус пропал, чаще всего речь о замене одного основания на другое. Юристы и Министерство обороны подробно объяснили, что именно происходит в таком случае.

В конце июля 2026 года Кабинет министров принял постановление №978, которым изменил порядок переоформления отсрочек. Теперь военнообязанный, который уже имеет действующую отсрочку, но получил другое основание, предусмотренное статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", может подать заявление на ее переоформление. Важная деталь: сама подача заявления не прекращает действующую отсрочку до принятия решения.

Если новую отсрочку оформили, предыдущая теряет силу только после того, как в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов внесут сведения о новом статусе. Именно поэтому в приложении пользователь видит "исчезновение" старой отсрочки — на самом деле это замена, а не аннулирование права.

Что делать, если отсрочка исчезла

Сначала проверьте, какое именно основание теперь показывает приложение, и сверьте данные о месте работы. Устаревший код ЕГРПОУ предыдущего работодателя основание не отменяет: по пункту 13 части 1 статьи 23 Закона и постановлению №560 требований к месту работы в таком случае не установлено.

Неточные учетные данные исправляют онлайн. В "Резерв+" следует зайти в раздел "Сервисы", нажать "Исправить данные онлайн" и выбрать пункт "Неактуальное место работы". После того как приложение отправит уведомление об обработке запроса, нужно обновить электронный военно-учетный документ. Юристы советуют сохранять скриншоты расширенных данных — если старая запись останется, это станет официальным основанием обратиться в службу технической поддержки.

Действующая мобилизация в Украине продлена на 90 суток указом президента №597/2026 от 13 июля 2026 года, который вступил в силу 2 августа. Поэтому большинство отсрочек в "Резерв+" действуют до 30 октября 2026 года и, согласно пункту 60 Порядка №560, продлеваются автоматически через электронное взаимодействие реестров. Если после 30 октября система по каким-либо причинам не продлит отсрочку автоматически, право на нее не теряется — пакет документов на продление нужно будет подать лично через ЦНАП.

Отдельно с 10 сентября 2026 года в "Резерв+" доступна онлайн-отсрочка для педагогов учреждений общего среднего образования. Она работает, если одновременно выполняются четыре условия: школа указана в АИКОМ как основное место работы, нагрузка составляет не менее 0,75 ставки, должность относится к педагогическим работникам, а код ЕГРПОУ совпадает с данными Пенсионного фонда Украины.

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