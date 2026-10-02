Мобилизация в Украине продолжается во время военного положения, однако закон четко определяет перечень тех, кого нельзя призвать принудительно. Рассказываем, кто подлежит призыву в 2026 году, а кто имеет законное право на отсрочку.

Мобилизация в Украине и бронирование остаются без изменений — по состоянию на октябрь 2026 года перечень тех, кого нельзя призвать принудительно, определяет статья 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Существенных изменений в эти нормы в последнее время не вносили.

Прежде всего не подлежат мобилизации мужчины до 25 лет и лица старше 60 лет. В то же время для мужчин до 25 лет есть исключение: их могут призвать, если они имеют статус военнообязанного — в частности после военной кафедры или зачисления в запас. Офицеры высшего состава могут служить до 65 лет.

Отдельным основанием является состояние здоровья. Не призывают мужчин с инвалидностью, а также тех, кого из-за тяжелых заболеваний признают непригодными к службе и исключают из военного учета. Закон не устанавливает ограничений в зависимости от группы инвалидности.

Не могут мобилизовать и забронированных работников предприятий критически важных сфер. Отметка о бронировании должна быть в военно-учетном документе, в частности в приложении «Резерв+». Бронирование действует обычно от шести до 12 месяцев и требует повторного оформления.

Право на отсрочку имеют одинокие и многодетные родители, опекуны недееспособных родственников, родители детей с инвалидностью. Не подлежат принудительному призыву также студенты, впервые получающие высшее образование, и педагогические работники школ и вузов, если заведение является их основным местом работы.

Отдельно закон защищает освобожденных из российского плена — их не могут призвать принудительно, присоединиться к армии можно только добровольно. Молодые люди, заключившие контракт в возрасте 18–24 лет, после увольнения получают отсрочку на 12 месяцев.

Принудительный призыв женщин во время мобилизации в Украине отсутствует: служба возможна только добровольно по контракту. На учете обязаны состоять только женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, а повестки им направляют исключительно для сверки учетных данных.

Как оформить отсрочку

Наличие оснований не освобождает от призыва автоматически: статус нужно оформить официально, иначе мужчина подлежит призыву на общих основаниях. Отсрочка, как и бронирование, имеет ограниченный срок действия и требует периодического продления.

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