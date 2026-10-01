Мобилизация в Украине предусматривает обязательное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), и многих интересует, можно ли от неё отказаться. Адвокат Юлия Данилова объяснила, что формального права на отказ нет, а последствия могут быть серьёзными — от штрафов до уголовной ответственности.

Мобилизация в Украине и правила прохождения ВВК снова в центре внимания — адвокат Юлия Данилова объяснила, имеет ли военнообязанный право отказаться от военно-врачебной комиссии и чем такое решение может обернуться.

В законе «О воинской обязанности и военной службе» прописана обязанность для всех, кто приписан или подлежит приписке к призывным участкам, проходить ВВК. Отказ от медосмотра юридически не предусмотрен — об этом юристка рассказала в комментарии 24 Канала.

По словам эксперта, заявление в ТЦК об отказе не имеет юридической силы и не освобождает от осмотра. В то же время есть один нюанс: если повестку на ВВК вручили с нарушением процедуры — например, остановили человека на улице и сразу повезли на комиссию без возможности собрать медицинские документы, — суды признают это не «отказом», а законным требованием соблюдения порядка. Такую правовую позицию недавно закрепил Киевский районный суд Полтавы: комиссии должно предшествовать вручение соответствующей повестки.

Какие последствия отказа от ВВК

Если человека вызывают законно, а он всё равно отказывается, стоит готовиться к ответственности. Нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации наказывается штрафом в 17 000–25 500 гривен. Отдельно могут применить статью 210 КУоАП — за нарушение правил воинского учёта предусмотрено от 3 400 до 5 100 гривен в зависимости от квалификации нарушения.

Прямой нормы, которая бы определяла, что отказ от ВВК автоматически означает признание человека пригодным к службе, нет. Однако на практике без прохождения осмотра в базе «Оберіг» человек считается не имеющим документально подтверждённых оснований для освобождения. Если же военнообязанный систематически игнорирует вызовы, это уже квалифицируют как уклонение: данные вносят в «Оберіг» с пометкой о розыске, возможно ограничение права управления транспортом и задержание полицией.

За систематическое игнорирование вызовов и неуплату штрафов ответственность могут переквалифицировать на уголовную — от 3 до 5 лет лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации. Отмечается, что человек не несёт ответственности, если не получал официального вызова или мобилизационного распоряжения.

Что делать вместо отказа от ВВК

Адвокат советует не отказываться от осмотра, а обжаловать нарушения процедуры. Положение о военно-врачебной экспертизе обязывает комиссию исследовать все предоставленные материалы и оформить постановление письменно. Если же врачи проигнорировали выписки, анализы или медицинскую книжку — это официальное основание для отмены постановления ВВК.

В суд можно обратиться, если ВВК не рассмотрела медицинские документы, не направила на необходимое обследование или не обосновала вывод. Суд не переоценивает диагноз по существу, а лишь проверяет, была ли соблюдена процедура. Следовательно, законный инструмент защиты — требование соблюдения порядка, а не отказ от комиссии.

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