Пенсионеры в Украине для оформления субсидии на коммуналку обязаны пройти проверку доходов — в некоторых случаях без дополнительной справки помощь могут не назначить.

Субсидии на коммуналку в Украине получают не все заявители — перед назначением выплаты Пенсионный фонд проверяет материальное положение человека и его доходы.

Для назначения субсидии нужны заявление и декларация о доходах. Если в государственных реестрах нет сведений о заработке, Пенсионный фонд может дополнительно потребовать справку о доходах. Именно поэтому некоторым пенсионерам стоит подготовить этот документ заранее.

Право на помощь можно потерять при нескольких условиях. Выплату не назначат, если у человека есть депозит на сумму более 100 тысяч гривен, если в течение последнего года он покупал валюту более чем на 50 тысяч гривен или владеет несколькими жилыми помещениями. Пенсионный фонд также проверяет, нет ли у заявителя дорогих покупок или имущества.

Как поясняют в Министерстве социальной политики, справку о доходах требуют не только для субсидии. Она также нужна для получения пенсионного удостоверения, оформления отдельных льгот и пособий, подтверждения заработка при выезде за границу или оформления пенсии за пределами Украины.

Как получить справку о доходах

Самый простой способ — лично обратиться в любое отделение Пенсионного фонда. Документ можно оформить и в электронном виде: на сайте ПФУ в разделе «Коммуникации» – «Запрос на получение электронных документов» – «Справка о доходах пенсионера» или через портал «Дія» в разделе «Услуги» – «Пенсии, льготы и помощь».

Оформление онлайн удобно тем, что не нужно выходить из дома и стоять в очередях. Проверка доходов касается не всех, а только тех, чьи данные отсутствуют в государственных реестрах.

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