"Киевстар" позволил абонентам бесплатно подключить YouTube Premium Lite. Это даст возможность смотреть видео без рекламы, скачивать ролики и ежемесячно экономить 85 гривен на платной подписке.

Тарифы мобильной связи в Украине снова в центре внимания — «Киевстар» запустил для абонентов новую бесплатную «Суперсилу» YouTube Premium Lite, которая позволяет ежемесячно экономить 85 гривен на платной подписке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт мобильного оператора. По его данным, абоненты могут выбирать одну-две «Суперсилы» — специальные услуги или сервисы — и подключать их без дополнительной платы. Перечень доступных вариантов зависит от тарифного плана, хотя многие позиции повторяются.

Сколько можно сэкономить

Стандартная стоимость YouTube Premium Lite в октябре 2026 года составляет 85 гривен в месяц — именно эту сумму клиенты «Киевстар» могут не платить. Полная подписка YouTube Premium через оператора стоит 159 гривен, тогда как напрямую в YouTube она обойдётся в 179 гривен ежемесячно. Для Lite разница тоже заметна: 85 гривен в «Киевстар» против 99 гривен напрямую.

Premium Lite даёт просмотр большинства видео без рекламы, возможность скачивать ролики и смотреть их офлайн, а также фоновое воспроизведение. Реклама, впрочем, может появляться в клипах, Shorts, поиске и на главной странице, а скачивание и фоновый режим не работают для музыкальных клипов и треков.

Как подключить бесплатную подписку

Чтобы активировать YouTube Premium Lite, нужно открыть мобильное приложение «Киевстар», выбрать нужную «Суперсилу» из списка, авторизоваться через Google и указать электронный адрес, для которого будет действовать подписка. В компании объясняют, что так можно смотреть заранее скачанные видео даже в поездках или слушать их с выключенным экраном.

Внимание: если оформить подписку через другую платформу — Apple Store или Google Play — с абонента будет взиматься двойная плата. Сначала следует отменить действующую подписку, а уже потом оформлять её через «Киевстар».

В полной версии YouTube Premium доступны все видео без рекламы, YouTube Music без рекламы, а также дополнительные функции вроде «прыжка вперёд», «продолжить просмотр», очереди и нетарифицированного интернета. Для дешёвой Lite-версии этих опций нет.

Ранее Politeka сообщала, что Киевстар закрывает выгодное предложение для абонентов с 29 сентября.

Как сообщала Politeka, номер «Киевстар» перестал работать — что делать абоненту.