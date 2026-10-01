Тотального дефицита лекарств в Украине не ожидается, но отдельные торговые названия могут временно исчезать из аптек — об этом заявил основатель сети аптек «Ситимед» Павел Шандра.

Цены на лекарства в Украине и дефицит отдельных препаратов — два главных вызова для пациентов после сентябрьских ударов России по фармацевтическим складам. Аптечные сети заверяют: тотального дефицита лекарств не будет, но временно исчезать из продажи могут конкретные торговые названия.

Как сообщает Delo, основатель сети аптек «Ситимед» Павел Шандра в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пояснил: проблема не в общей нехватке препаратов, а в исчезновении конкретных торговых наименований.

«В ближайшее время вопрос будет не столько в общем дефиците лекарств, сколько в том, что отдельные торговые названия или конкретные препараты могут временно исчезать, и людям придется переходить на доступные аналоги там, где такая замена возможна», — сказал он.

Замена возможна для многих импортных генериков: для них существуют украинские аналоги с тем же действующим веществом. Оригинальные препараты иностранных производителей без украинских альтернатив придется ждать от производителя.

Масштабы потерь впечатляют. Крупнейшая публично подтвержденная цифра — более 15 млрд грн товарной продукции, утраченной во время атаки на логистический комплекс «Биокон». По данным компании, этот склад обеспечивал как минимум трехмесячные потребности украинских пациентов. EBA отмечала, что совокупная стоимость утраченной продукции могла превышать 2 млрд грн.

Всего в сентябре под удары попали как минимум четыре крупных объекта фармацевтической логистики: «Биокон», Universal Logistic, «Оптима-Фарм» и «БаДМ».

Ситуация уже ощущается в регионах. В Одессе не работают склады «Оптима-Фарм» и «БаДМ», поэтому поставки идут из разных областей, а скорость снабжения упала. «Мы наблюдаем дефицит даже тех лекарств, по которым есть запасы. Заходим в сложную фазу, те, кто сделал запас нужных лекарств в сентябре, сделали стратегически верный выбор», — резюмировал Шандра.

В понедельник 28 сентября российские войска в третий раз за месяц ударили по производственным мощностям фармкомпании «Дарница» в Киеве. Ранее завод повреждали 23 и 26 сентября. По предварительной информации компании, пострадавших нет.