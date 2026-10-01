Цены на гречку в Украине снова выросли: в сентябре крупа подорожала сразу в нескольких крупных торговых сетях. Рассказываем, сколько теперь стоит килограмм и почему цены поползли вверх.

Высокие цены на продукты в Украине снова дают о себе знать — в сентябре в торговых сетях продолжила дорожать гречневая крупа. Как сообщает УНИАН, за год отдельные позиции подорожали более чем вдвое, а только за последний месяц цены в некоторых магазинах выросли сразу на 10–23 гривны за килограмм.

При этом дефицита гречки до зимы не ожидается. Нынешнее ускорение цен специалисты связывают прежде всего с ростом спроса и проблемами с поставками.

Почему дорожает гречка

В сентябре крупа заметно подорожала, в частности, в сетях Novus, «Сильпо» и «АТБ». Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой объяснил, что на рынок влияют нестабильная ситуация, повышенный спрос на продукты длительного хранения и перебои с логистикой из-за повреждения складской инфраструктуры.

Как менялась цена в течение года

Основной рост цен на гречку начался раньше из-за низкого урожая. По словам Громового, в прошлом году Украина собрала наименьший урожай гречки за годы независимости. Если год назад килограмм крупы стоил около 35 гривен, то в начале лета цены поднялись до 60–70 гривен, а отдельные позиции продавались примерно по 80 гривен за килограмм.

В августе-сентябре на рынок начал поступать новый урожай. При этом площади посевов остались примерно на уровне прошлого года, поэтому существенного увеличения предложения не ожидается. Это значит, что в ближайшие месяцы цены на гречку вряд ли заметно снизятся.

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