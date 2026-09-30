Штраф с 1 октября снова грозит водителям, которые едут за городом без включенных фар. Пункт 9.8 ПДД требует включать дневные ходовые огни или ближний свет, однако адвокат объяснил, когда такие постановления чаще всего отменяют в суде.

Штрафы для водителей в Украине снова в центре внимания: с 1 октября за пределами населенных пунктов обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах водители должны ездить с включенными дневными ходовыми огнями, а при их отсутствии — с ближним светом. Требование действует круглосуточно, независимо от погоды и времени суток.

Сколько придется заплатить за выключенные фары

За игнорирование требования штраф с 1 октября составляет от 425 до 510 гривен. Такую ответственность предусматривает часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Главная цель этого требования — улучшить видимость автомобиля для пешеходов и других участников движения, ведь осенью световой день быстро сокращается, а погода ухудшается.

Когда штраф могут отменить: юридический нюанс

Адвокат Денис Нагорнюк в комментарии «РБК-Украина» обратил внимание на коллизию в законодательстве. Часть 2 статьи 122 КУоАП наказывает за нарушение правил пользования внешними световыми приборами во время начала движения или изменения его направления. То есть эта норма касается ситуаций, когда водитель трогается или маневрирует.

Если же автомобиль просто движется прямо за пределами населенного пункта без включенных ходовых огней или ближнего света, отдельной нормы, предусматривающей штраф именно за нарушение пункта 9.8 ПДД, нет. Поэтому суды чаще всего отменяют такие постановления и квалифицируют нарушение по статье 125 КУоАП.

Что делать, если выписали штраф

Статья 125 КУоАП предусматривает не денежное взыскание, а предупреждение. Поэтому если патрульный составил постановление именно за движение без включенных фар, водитель имеет основания обжаловать его в суде, ссылаясь на эту коллизию. Впрочем, чтобы не рисковать, лучше включать ходовые огни или ближний свет каждый раз, когда выезжаете за город.

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