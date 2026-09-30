Украина накопила в подземных хранилищах 15,6 млрд кубометров газа, превысив базовый правительственный план на 1 млрд кубометров. Для бытовых потребителей льготная цена на газ останется неизменной на весь отопительный сезон.

Тарифы на газ в Украине для бытовых потребителей останутся неизменными на протяжении всего отопительного сезона 2026–2027 годов. Страна одновременно накопила в подземных хранилищах 15,6 млрд кубометров газа, превысив базовый правительственный ориентир на 1 млрд кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах достигли отметки 15,6 млрд кубометров. Базовый ориентир правительства на начало отопительного сезона составлял 14,6 млрд кубометров, поэтому фактический объем уже примерно на 1 млрд больше плана. Как сообщает РБК-Украина, целевого показателя достигли еще 28 августа — примерно на месяц раньше запланированного.

Отдельно в правительстве называли критически необходимый минимум — 13,2 млрд кубометров. По оценке Минэнерго, такого объема должно хватить, чтобы стабильно пройти зиму даже при низких температурах и массированных российских атаках на энергетическую инфраструктуру.

Превышение базового плана создает дополнительный запас прочности, однако само по себе не гарантирует беспроблемного прохождения сезона. Прогноз может корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью, ведь россия продолжает атаковать газодобывающую и транспортную инфраструктуру. Окончательный баланс зависит не только от объема газа в хранилищах, но и от темпов внутренней добычи, объемов импорта, погодных условий, масштабов потребления и возможных новых ударов по энергосистеме.

Что будет с ценой на газ для населения

Накопление дополнительных запасов не означает автоматического изменения тарифа для населения. 28 сентября Кабинет Министров продлил действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Для бытовых потребителей это означает сохранение действующей льготной цены на протяжении всего отопительного сезона.

Что это значит для потребителя

Рост запасов прежде всего связан с надежностью прохождения зимы и устойчивостью газовой системы, а не с пересмотром цены для населения. То есть платежки за газ для семей в ближайшие месяцы не вырастут именно из-за этого фактора. Газ остается ключевым ресурсом для отопления жилья и производства тепла, поэтому резерв в 15,6 млрд кубометров означает, что страна не только выполнила план, но и создала запас прочности перед холодами.

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