Україна накопичила у підземних сховищах 15,6 млрд кубометрів газу, перевищивши базовий урядовий план на 1 млрд кубометрів. Для побутових споживачів пільгова ціна на газ залишиться незмінною протягом усього опалювального сезону.

Тарифи на газ в Україні для побутових споживачів залишаться незмінними протягом усього опалювального сезону 2026–2027 років. Країна одночасно накопичила у підземних сховищах 15,6 млрд кубометрів газу, перевищивши базовий урядовий орієнтир на 1 млрд кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах сягнули позначки 15,6 млрд кубометрів. Базовий орієнтир уряду на початок опалювального сезону становив 14,6 млрд кубометрів, тож фактичний обсяг уже приблизно на 1 млрд більший за план. Як повідомляє РБК-Україна, цільового показника досягли ще 28 серпня — приблизно на місяць раніше запланованого.

Окремо в уряді називали критично необхідний мінімум — 13,2 млрд кубометрів. За оцінкою Міненерго, такого обсягу мало б вистачити, щоб стабільно пройти зиму навіть за низьких температур і масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Перевищення базового плану створює додатковий запас міцності, однак саме по собі не гарантує безпроблемного проходження сезону. Прогноз може коригуватися залежно від безпекової ситуації, адже росія продовжує атакувати газовидобувну та транспортну інфраструктуру. Остаточний баланс залежить не лише від обсягу газу в ПСГ, а й від темпів внутрішнього видобутку, обсягів імпорту, погодних умов, масштабів споживання та можливих нових ударів по енергосистемі.

Що буде з ціною на газ для населення

Накопичення додаткових запасів не означає автоматичної зміни тарифу для населення. 28 вересня Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Для побутових споживачів це означає збереження чинної пільгової ціни протягом усього опалювального сезону.

Що це означає для споживача

Зростання запасів насамперед пов'язане з надійністю проходження зими та стійкістю газової системи, а не з переглядом ціни для населення. Тобто платіжки за газ для родин у найближчі місяці не зростуть саме через цей фактор. Газ залишається ключовим ресурсом для опалення житла та виробництва тепла, тож резерв у 15,6 млрд кубометрів означає, що країна не лише виконала план, а й створила запас міцності перед холодами.

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