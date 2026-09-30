Іноземним добровольцям, які стали на захист України, більше не доведеться стояти в чергах до міграційної служби — посвідки на проживання їм оформлюватимуть офіцери військових частин.

Оформлення документів для військових в Україні стає помітно простішим: іноземні добровольці, які мобілізувалися до Збройних сил, більше не стоятимуть у чергах до міграційної служби — посвідки на проживання їм оформлюватимуть безпосередньо офіцери військових частин.

Про це повідомили в пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП, передає Новини.LIVE. Ідеться про нові методичні рекомендації, які Міністерство оборони України затвердило для військових частин.

Головна зміна — бійців-іноземців максимально звільнили від бюрократичної тяганини. Тепер усю організаційну роботу бере на себе військова частина: командир призначає відповідального офіцера, який і опікуватиметься всіма паперами добровольця.

Саме цей офіцер перевірятиме документи іноземця, стежитиме за термінами його законного перебування в Україні, подаватиме документи до Державної міграційної служби (ДМС) і забиратиме готову посвідку на проживання.

Сам військовослужбовець долучатиметься лише до тих процедур, які фізично неможливо виконати без нього: особисто здати біометричні дані, сфотографуватися та підписати документи.

Як оформити посвідку на проживання

Командир частини призначає відповідального офіцера.

Офіцер перевіряє документи іноземця, стежить за строками перебування, подає документи до ДМС і забирає готову посвідку.

Військовий особисто здає біометричні дані, фотографується та підписує документи.

Нові інструкції враховують і форс-мажорні ситуації. Якщо іноземний військовий дістав поранення і перебуває в стаціонарі, їхати до міграційної служби йому не доведеться: відповідальний офіцер домовляється з ДМС, і мобільна група приїжджає фотографувати бійця просто в медичний заклад.

Якщо ж військовослужбовець виконує бойове завдання і через загрозу життю не може вчасно оформити посвідку, процес не скасовується. Представник частини офіційно звертається до ДМС із запитом про продовження терміну законного перебування, а щойно безпекова ситуація дозволить — пакет документів подається за стандартною процедурою.

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