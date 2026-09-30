Держава покриває лікування зубів і зубопротезування для захисників та ветеранів — на планове лікування виділяють до 24 952 гривень, а на протезування до 34 966 гривень на людину. Розповідаємо, хто має право на безкоштовну допомогу, які документи потрібні та куди звертатися.

Після повернення зі служби питання лікування зубів для багатьох захисників стоїть особливо гостро: окрім планових процедур, часто потрібно усувати наслідки травм і пошкоджень, а іноді й складне протезування. Держава передбачила можливість отримати такі послуги безоплатно — у медичних закладах, які уклали договір із Національною службою здоров'я України.

Як пояснюють у НСЗУ, у 2026 році державна програма охоплює два напрями — планову стоматологічну допомогу та зубопротезування. Скористатися ними можуть не лише ті, хто вже має статус учасника бойових дій.

Хто може отримати стоматологічну допомогу безоплатно

Право на безкоштовні послуги мають такі категорії:

учасники бойових дій;

ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які ще не отримали статус УБД, але продовжують виконувати бойові завдання;

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС та постраждалі від Чорнобильської катастрофи категорії 1.

Важливо: звертатися можна незалежно від місця проживання, перебування чи реєстрації — людина не обмежена медзакладами лише у своєму населеному пункті.

Де знайти стоматолога, який працює за програмою

Головна умова — обрати медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на надання відповідних стоматологічних послуг. Знайти такий заклад можна двома способами: зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скористатися картою на сайті НСЗУ, де опубліковано перелік надавачів послуг зубопротезування.

Які документи потрібні

Після вибору медзакладу треба звернутися туди, написати заяву та надати копії документів разом з оригіналами для перевірки. Знадобляться: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що підтверджує відповідний статус.

Залежно від категорії це можуть бути посвідчення учасника бойових дій, посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни, військовий квиток або довідка за формою згідно з додатком 6 до Порядку надання статусу учасника бойових дій. Для відповідних категорій також приймається посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Що входить у безоплатне зубопротезування

Один із напрямів програми — зубопротезування — охоплює весь процес: від огляду та діагностики до встановлення конструкції. Безоплатно передбачено стоматологічний огляд, рентгенографію та ортопантомографію, підготовку ротової порожнини й опорних зубів, виготовлення протезів, отримання відбитків, примірку, встановлення, корекцію та полірування протеза, а також знеболення на всіх етапах.

Програма передбачає різні варіанти протезування: незнімні металокерамічні конструкції, повні або часткові знімні нейлонові чи акрилові протези, бюгельні протези, окремі види литих конструкцій і вкладок.

Яке лікування зубів можна отримати безоплатно

Другий напрям — планова стоматологічна допомога. У її межах доступні первинний огляд, рентгенологічні дослідження, лікування карієсу та його ускладнень, лікування травматичних і нетравматичних ушкоджень зубів, відновлення форми зубів зі встановленням штифта, хірургічне та нехірургічне видалення зубів, видалення зубних відкладень, шинування, знеболення, невідкладна допомога та направлення на спеціалізоване лікування.

Скільки коштів покриває держава

У 2026 році для кожного напряму встановлена максимальна сума фінансування. На зубопротезування держава спрямовує до 34 966 гривень на одного пацієнта, на планове стоматологічне лікування — до 24 952 гривень. Кількість процедур чи зубів не визначається за принципом «певна кількість на людину»: обсяг залежить від індивідуальної потреби та вартості необхідних процедур.

Якщо вартість необхідного протезування перевищує ліміт 34 966 гривень, пацієнт не може просто доплатити різницю в межах цієї послуги. У таких випадках НСЗУ радить шукати додаткове фінансування через місцеві програми підтримки, благодійні фонди та профільні організації.

Що робити, якщо вимагають гроші

Стоматологічна допомога в межах програми має надаватися безоплатно. Якщо пацієнту безпідставно відмовляють або вимагають оплату за те, що покриває програма, можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, подати письмову скаргу поштою, електронною поштою, через форму зворотного зв'язку на сайті НСЗУ або особисто.

Одне електронне направлення може охоплювати весь процес лікування або протезування, навіть якщо потрібно кілька візитів — щоразу отримувати нове направлення не треба. Скористатися ним можна один раз для кожної з послуг.