Государство покрывает лечение зубов и зубопротезирование для защитников и ветеранов — на плановое лечение выделяют до 24 952 гривен, а на протезирование до 34 966 гривен на человека. Рассказываем, кто имеет право на бесплатную помощь, какие документы нужны и куда обращаться.

После возвращения со службы вопрос лечения зубов для многих защитников стоит особенно остро: кроме плановых процедур, часто нужно устранять последствия травм и повреждений, а иногда и сложное протезирование. Государство предусмотрело возможность получить такие услуги бесплатно — в медицинских учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Как объясняют в НСЗУ, в 2026 году государственная программа охватывает два направления — плановую стоматологическую помощь и зубопротезирование. Воспользоваться ими могут не только те, кто уже имеет статус участника боевых действий.

Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно

Право на бесплатные услуги имеют такие категории:

участники боевых действий;

ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны;

военнослужащие, которые еще не получили статус УБД, но продолжают выполнять боевые задания;

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

лица с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы категории 1.

Важно: обращаться можно независимо от места жительства, пребывания или регистрации — человек не ограничен медучреждениями только в своем населенном пункте.

Где найти стоматолога, работающего по программе

Главное условие — выбрать медучреждение, заключившее договор с НСЗУ на предоставление соответствующих стоматологических услуг. Найти такое учреждение можно двумя способами: позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или воспользоваться картой на сайте НСЗУ, где опубликован перечень поставщиков услуг зубопротезирования.

Какие документы нужны

После выбора медучреждения нужно обратиться туда, написать заявление и предоставить копии документов вместе с оригиналами для проверки. Понадобятся: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; документ, подтверждающий соответствующий статус.

В зависимости от категории это могут быть удостоверение участника боевых действий, удостоверение человека с инвалидностью вследствие войны, удостоверение участника войны, военный билет или справка по форме согласно приложению 6 к Порядку предоставления статуса участника боевых действий. Для соответствующих категорий также принимается удостоверение лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Что входит в бесплатное зубопротезирование

Одно из направлений программы — зубопротезирование — охватывает весь процесс: от осмотра и диагностики до установки конструкции. Бесплатно предусмотрены стоматологический осмотр, рентгенография и ортопантомография, подготовка полости рта и опорных зубов, изготовление протезов, получение оттисков, примерка, установка, коррекция и полировка протеза, а также обезболивание на всех этапах.

Программа предусматривает разные варианты протезирования: несъемные металлокерамические конструкции, полные или частичные съемные нейлоновые либо акриловые протезы, бюгельные протезы, отдельные виды литых конструкций и вкладок.

Какое лечение зубов можно получить бесплатно

Второе направление — плановая стоматологическая помощь. В ее рамках доступны первичный осмотр, рентгенологические исследования, лечение кариеса и его осложнений, лечение травматических и нетравматических повреждений зубов, восстановление формы зубов с установкой штифта, хирургическое и нехирургическое удаление зубов, удаление зубных отложений, шинирование, обезболивание, неотложная помощь и направление на специализированное лечение.

Сколько средств покрывает государство

В 2026 году для каждого направления установлена максимальная сумма финансирования. На зубопротезирование государство направляет до 34 966 гривен на одного пациента, на плановое стоматологическое лечение — до 24 952 гривен. Количество процедур или зубов не определяется по принципу «определенное количество на человека»: объем зависит от индивидуальной потребности и стоимости необходимых процедур.

Если стоимость необходимого протезирования превышает лимит 34 966 гривен, пациент не может просто доплатить разницу в рамках этой услуги. В таких случаях НСЗУ советует искать дополнительное финансирование через местные программы поддержки, благотворительные фонды и профильные организации.

Что делать, если требуют деньги

Стоматологическая помощь в рамках программы должна предоставляться бесплатно. Если пациенту безосновательно отказывают или требуют оплату за то, что покрывает программа, можно обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, подать письменную жалобу по почте, электронной почтой, через форму обратной связи на сайте НСЗУ или лично.

Одно электронное направление может охватывать весь процесс лечения или протезирования, даже если нужно несколько визитов — каждый раз получать новое направление не нужно. Воспользоваться им можно один раз для каждой из услуг.