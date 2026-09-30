Суд отменил призыв мужчины, которого территориальный центр комплектования повторно поставил на воинский учет и мобилизовал, хотя еще в 2018 году его признали непригодным к службе. Объясняем, почему такое решение ТЦК незаконно и как его обжаловать.

Правила мобилизации и воинский учет в Украине часто становятся предметом судебных споров. Свежий пример: территориальный центр комплектования повторно поставил на учет мужчину, которого еще в 2018 году признали непригодным к военной службе, а затем мобилизовал его — суд отменил призыв.

О решении сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на материалы дела. Мужчина имел заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе с исключением с воинского учета, вынесенное еще в 2018 году. Несмотря на это, ТЦК вторично поставил его на воинский учет и мобилизовал, что суд признал противоправным и отменил призыв.

По законодательству человек, признанный непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, не подлежит мобилизации. Такое заключение ВВК фиксирует состояние здоровья, которое делает невозможной службу, поэтому ТЦК не вправе игнорировать его или повторно «возвращать» человека в систему учета без надлежащих законных оснований. Именно такие решения суды регулярно признают противоправными.

Как обжаловать решение ТЦК

Обжаловать действия или решение территориального центра комплектования можно в административном суде. Для этого подается исковое заявление о признании действий либо решения ТЦК противоправными и их отмене. К иску следует приложить паспорт, идентификационный код, военно-учетные документы, заключение ВВК, копию повестки или иного решения ТЦК и все имеющиеся доказательства.

Подавать иск следует как можно быстрее, поскольку пропуск сроков может усложнить защиту. Важно фиксировать каждый документ: когда и какую повестку вручили, какие решения ТЦК принял, какие справки есть у человека. Чем полнее пакет доказательств, тем больше шансов, что суд отменит незаконный призыв.

Что делать, если призыв уже состоялся

Даже если человека уже мобилизовали, обжалование в суде позволяет добиться отмены призыва и исключения со службы на основании непригодности. В деле, которое описала Судебно-юридическая газета, мужчина в итоге добился отмены призыва именно потому, что имел действующее заключение о непригодности, и ТЦК не имел права его мобилизовать.

Судебная практика показывает, что решения ТЦК, принятые вопреки заключениям ВВК, отменяются. Поэтому не стоит молча соглашаться с мобилизацией — следует обращаться за правовой защитой и отстаивать свои права в установленном порядке.

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