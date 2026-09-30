Накануне зимы киевляне массово ищут загородные дома с автономным отоплением — из-за страха новых ударов России по энергетике. По данным портала ЛУН, аренда домов на окраинах столицы бьет рекорды и в среднем составляет около 2,5 тысячи долларов в месяц.

Аренда жилья в Киевской области перед зимой бьет рекорды — киевляне массово ищут дома с автономным отоплением в пригороде. Причина проста: прошлой зимой из-за ударов России по энергетике многие жители столицы неделями оставались без света и тепла, поэтому в этом сезоне готовятся заранее.

По данным портала недвижимости ЛУН, на которые ссылается Радио Свобода, аренда домов на окраинах Киева в среднем уже стоит около 2,5 тысячи долларов в месяц. Готовых к заселению домов для покупки, куда можно переехать прямо сейчас, к сентябрю практически не осталось.

Купить автономный домик в селе в радиусе до 100 километров от Киева можно примерно за 25–30 тысяч долларов. Такой же дом непосредственно возле столицы стоит уже вдесятеро дороже. Аналитики ЛУН зафиксировали всплеск запросов на загородное жилье: пока аренда в пределах Киева в последние недели дешевела, в области цены, наоборот, росли и били рекорды.

Что киевляне ищут в пригороде столицы

Киевлянка Елена — одна из тех, кому прошлая зима запомнилась жизнью без отопления: ее микрорайон остался без тепла в февральские морозы. В этом году она подготовилась и купила дом за сто километров от Киева. В доме есть камин, а в каждой комнате отдельно — газовые конвекторы, которым не нужно электричество.

«Первое, что мы сделали, — привезли дрова. Это дубовые, по 3,5 тысячи гривен за складометр, всего купили шесть», — рассказывает хозяйка. В ближайшее время она планирует докупить генератор, чтобы семья не зависела от сети даже во время возможных блэкаутов.

Энергонезависимость за 8 тысяч долларов

Киевлянин Олег свой дом под Киевом купил давно, но этим летом сделал его энергонезависимым: установил на крыше солнечные панели и сложную энергосистему. «Инвертор гибридный на 8 киловатт, и к нему идет аккумулятор на 16 киловатт. Здесь аккумулирует энергию и передает ее аккумуляторам», — объясняет он. За установку мужчина заплатил около 8 тысяч долларов.

Руководитель ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк говорит, что в стране идет настоящий бум установок хранения энергии: украинцы ставят большие аккумуляторы и инверторы не только в частных домах, но и в квартирах. В пригородных громадах уже появились когенерационные установки — мини-ТЭЦ, которые позволяют городкам работать в «островном режиме», отдельно от общей энергосистемы.

Сколько стоит заехать в готовое жилье

Главное правило сезона — ориентироваться на подключенный к дому автономный обогрев. Средняя аренда дома на окраинах Киева составляет около 2,5 тысячи долларов в месяц, а покупка готового дома в селе до 100 километров от столицы — 25–30 тысяч долларов. Ликвидные предложения под ключ разбирают за считанные недели, поэтому на рынке чаще всего остаются объекты, которым нужна доработка в холодный период.

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