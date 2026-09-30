В Киеве 30 сентября возможны временные перебои в работе сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте — пассажирам советуют заранее позаботиться о способе оплаты.

Оплата проезда в общественном транспорте Киева 30 сентября может временно дать сбой — Киевская городская государственная администрация предупредила о возможных перебоях в работе отдельных сервисов безналичной оплаты.

Причиной стали технические работы, которые проводят из-за последствий российских атак на дата-центры. По предварительной информации КГГА, работы продлятся ориентировочно в первой половине дня.

Из-за этого пассажиры могут столкнуться с временной недоступностью части цифровых сервисов, отвечающих за приобретение и использование электронных поездок.

Как платить во время технических работ

Самый простой способ избежать проблем — рассчитываться за поездку непосредственно банковской картой. Именно этот вариант в городской администрации называют самым удобным на период возможных сбоев.

Если оплатить проезд картой нет возможности, необходимое количество поездок советуют приобрести заранее — до начала технических работ.

Ранее приобретенные поездки из-за работ не исчезнут: их можно будет использовать и валидировать в дальнейшем. Иная ситуация с поездками, которые пассажиры попытаются купить непосредственно во время работ, — временно они не будут валидироваться.

Что делать пассажирам

Имея банковскую карту — оплачивайте проезд ею, это работает бесперебойно.

Нет карты — приобретите необходимые поездки заранее, до утренних технических работ.

Не покупайте новые электронные поездки именно в момент перебоев — они сохранятся, но станут активными только после восстановления сервисов.

В КГГА подчеркивают: перебои не будут длительными. Приобретенные во время работ поездки не аннулируются — они останутся в системе и станут доступными для использования после полного восстановления работы сервисов.

Таким образом, киевлянам, которые планируют пользоваться общественным транспортом в первой половине дня 30 сентября, советуют заранее позаботиться о способе оплаты. В городской администрации извинились перед пассажирами за временные неудобства и призвали учитывать возможные перебои при планировании поездок.